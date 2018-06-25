Болельщики подготовили баннер к матчу с Уругваем: «Когда, если не сейчас? Кто, если не вы?»

Болельщики сборной России подготовили баннер к матчу третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Уругваем.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», поклонники национальной команды вывесят на трибуне полотна со словами: «Когда, если не сейчас? Кто, если не вы?»
Поединок Уругвай – Россия пройдет сегодня, 25 июня, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Telegram
По этому тут пишут, что матч будет в Питере а не Самаре xD