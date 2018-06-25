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    Болельщики подготовили баннер к матчу с Уругваем: «Когда, если не сейчас? Кто, если не вы?»

    Болельщики сборной России подготовили баннер к матчу третьего тура группового раунда чемпионата мира-2018 с Уругваем.

    Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», поклонники национальной команды вывесят на трибуне полотна со словами: «Когда, если не сейчас? Кто, если не вы?»

    Поединок Уругвай – Россия пройдет сегодня, 25 июня, в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Telegram

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    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2018 14:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 июня 2018, 15:30

      К сожалению, этот баннер болельщики могут засунуть себе куда подальше, потому что на стадион запрещено проносить флаги и баннеры размером более 2х1,5 м

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 25 июня 2018, 15:13

      Похоже, что редактор этого чудного сайта уехал на каникулы к бабушке в деревню))))

      По этому тут пишут, что матч будет в Питере а не Самаре xD

      0
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      Рейтинг: +41

      zlyetatary 25 июня 2018, 14:59

      что за бестолочи пишут новости!!!!
      В САМАРЕ

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > zlyetatary 25 июня 2018, 16:32

      Что за бестолочи комментируют тут?! Любой человек может ошибиться и можно нажать ctrl+enter, выделив опечатку, и тем самым помочь ему! А не критиковать!

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 25 июня 2018, 14:56

      Я бы на плакатах пририсовал Иран...

      0
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      Рейтинг: +12

      andrim 25 июня 2018, 14:43

      в Самаре ж играют...

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > andrim 25 июня 2018, 14:48

      Так админы школота малолетняя, в каждой новости несколько багов..

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > andrim 25 июня 2018, 15:26

      Для таких случаев под каждой новостью есть надпись "Нашли опечатку?
      Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим". Воспользуйся!
      Правда я не уверен, что это сработает.

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      Рейтинг: +12

      andrim > BRO_football 25 июня 2018, 17:26

      этим я как раз и пользовался)

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