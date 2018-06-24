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    Товарищеские матчи. «Динамо» забило восемь голов «Черноморцу», «Зенит» обыграл австрийский «Пинцгау»

    Завершились товарищеские матчи с участием клубом РФПЛ.

    «Зенит» обыграл австрийский «Пинцгау» – 1:0. Гол забил хавбек Олег Шатов. «Спартак» обыграл санкт-петербургское «Динамо» – 2:0. Голы забили форварды Луис Адриано и Зе Луиш.

    Московское «Динамо» разгромило болгарский «Черноморец» – 8:0.

    Товарищеские матчи

    Пинцгау (Австрия) – Зенит (Россия) – 0:1 (0:1)

    Гол: Шатов, 5.

    Спартак (Россия) – Динамо (Россия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Адриано, 3; 2:0 – Зе Луиш, 67.

    Динамо (Россия) – Черноморец (Болгария) – 8:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Грулиев, 23; 2:0 – Темников, 27; 3:0 – Зотов, 45; 4:0 – Липовой, 70; 5:0 – Осипенко, 74; 6:0 – Обольский, 75; 7:0 – Панченко, 82; 8:0 – Обольский, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2018 21:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 11:00

      Динамо удивило.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 июня 2018, 23:39

      Пинцгау очень достойный соперник для Зенита! Перебороли в равной борьбе! А, проиграли-бы?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 июня 2018, 21:30

      Санкт-петербургское «Динамо» стало сочинским.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > prezent2017 24 июня 2018, 21:51

      Ещё не стало, после ЧМ переедут.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > prezent2017 25 июня 2018, 12:55

      Жемчужное Динамо(г.Петросочи)

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