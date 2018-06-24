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Товарищеские матчи. «Динамо» забило восемь голов «Черноморцу», «Зенит» обыграл австрийский «Пинцгау»

24 июня 2018, 21:18
6

Завершились товарищеские матчи с участием клубом РФПЛ.

«Зенит» обыграл австрийский «Пинцгау» – 1:0. Гол забил хавбек Олег Шатов. «Спартак» обыграл санкт-петербургское «Динамо» – 2:0. Голы забили форварды Луис Адриано и Зе Луиш.

Московское «Динамо» разгромило болгарский «Черноморец» – 8:0.

Товарищеские матчи

Пинцгау (Австрия) – Зенит (Россия) – 0:1 (0:1)

Гол: Шатов, 5.

Спартак (Россия) – Динамо (Россия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Адриано, 3; 2:0 – Зе Луиш, 67.

Динамо (Россия) – Черноморец (Болгария) – 8:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Грулиев, 23; 2:0 – Темников, 27; 3:0 – Зотов, 45; 4:0 – Липовой, 70; 5:0 – Осипенко, 74; 6:0 – Обольский, 75; 7:0 – Панченко, 82; 8:0 – Обольский, 88.

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Зенит Спартак Динамо Сочи
Комментарии (6)
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prezent2017
1529865041
Санкт-петербургское «Динамо» стало сочинским.
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vitvik
1529872752
Пинцгау очень достойный соперник для Зенита! Перебороли в равной борьбе! А, проиграли-бы?
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zigbert
1529913606
Динамо удивило.
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