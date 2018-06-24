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    Ловрен: «Если бы Модрич был испанцем, то давно получил бы «Золотой мяч»

    Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мнением о партнере по команде Луке Модриче.

    «Удовольствие играть рядом с таким игроком, как Модрич.

    Думаю, если бы он был испанцем, то давно получил бы «Золотой мяч». Но Лука представляет маленькую страну, поэтому не получает того внимания, которого заслуживает», – сказал футболист «Ливерпуля».

    На текущем чемпионате мира 32-летний Модрич забил по голу в матчах с Нигерией (2:0) и Аргентиной (3:0). Напомним, подопечные Златко Далича гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

    Источник: ТАСС

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    24.06.2018 12:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 09:13

      Нагородил.

      1
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 24 июня 2018, 19:24

      Португалия маленькая страна но Роналду дали пять раз,Стоичков болгарин один раз,Сычев Россия раза получил ЗМ,вот решили Дзюбе тоже дать.Испанцам не дают,ни Хави,ни Иньеста итд,не дают и все.Этот типсон просто не зная говорит.

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 24 июня 2018, 15:25

      Даже Иньеста не получил, хотя испанец. Не надо гнать пургу.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 июня 2018, 14:22

      Модрич играет в Реале, в чемпионате Испании - так что пальцем деланные эти аргументы. Модрич не получит ЗМ, потому что он не атакующего плана игрок. В большинстве случаев, его дают голеадорам за красивый результативный футбол.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 июня 2018, 13:19

      Пусть Ловрен по гуглит заодно и узнает, что в истории" Золотого мяча", его обладателем был всего один раз испанец Луис Суарес в 1960г. Дважды ди Стефано, но он аргентинец, ставший натурализованным испанцем. Последние 10 лет приз между собой делят Месси и Роналду, тоже не испанцы, но играющие в чемпионате Испании.

      2
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 24 июня 2018, 12:52

      А что же тогда будет получать инопланетянин?

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