Ловрен: «Если бы Модрич был испанцем, то давно получил бы «Золотой мяч»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мнением о партнере по команде Луке Модриче.

«Удовольствие играть рядом с таким игроком, как Модрич.

Думаю, если бы он был испанцем, то давно получил бы «Золотой мяч». Но Лука представляет маленькую страну, поэтому не получает того внимания, которого заслуживает», – сказал футболист «Ливерпуля».

На текущем чемпионате мира 32-летний Модрич забил по голу в матчах с Нигерией (2:0) и Аргентиной (3:0). Напомним, подопечные Златко Далича гарантировали себе участие в плей-офф турнира.