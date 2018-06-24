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    Мэр колумбийского города и его супруга забронировали отель в Пензе вместо Саранска

    Мэр колумбийского города Флоридабланка и его супруга по ошибке забронировали отель в Пензе, а не в Саранске. Пара ездила в медовый месяц по Европе и решила заехать в Саранск на матч сборной Колумбии с Японией в рамках чемпионата мира.

    В итоге пару поселил у себя житель Саранска Антон Лебедев. После матча колумбийцы отправились домой.

    «Они стояли в замешательстве, пытаясь найти забронированный отель. Оказалось, что номер был оформлен не в Саранске, а в Пензе. Туристы подумали, что это пригород, в реальности между городами более 100 км», — заявил Лебедев.

    Источник: Интерфакс

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    24.06.2018 11:24
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 08:56

      Неосведомленность какая то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 24 июня 2018, 17:51

      Если у них даже у мэра мозгов не хватает - то что говорить об остальных жителях города...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 24 июня 2018, 16:20

      ...искали по-дешевле ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 июня 2018, 14:55

      В нашей родине каждый может запросто съездить в Колумбию В реалии в Пензе ждали любую сборную для базирования. Базу вчера достроили и на радостях ликвидировали свой футбольный клуб.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 24 июня 2018, 12:53

      широка страна моя родная,много в ней заблудших и слепых,я другой страны такой не знаю,где так много есть отелей не кривых...

      0
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 24 июня 2018, 12:41

      Ну,ладно бы хоть в Саратове,хоть как то созвучно...

      -1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 июня 2018, 12:29

      ну смотрите в Пензе по телику))

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 июня 2018, 12:17

      Да, в нашей стране можно заблудиться.

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 24 июня 2018, 12:03

      Оказывается, есть кто-то глупей швейцарских болельщиков

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 июня 2018, 11:59

      курьезы с городами продолжаются )))

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