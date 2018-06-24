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  • Мэр колумбийского города и его супруга забронировали отель в Пензе вместо Саранска

Мэр колумбийского города и его супруга забронировали отель в Пензе вместо Саранска

24 июня 2018, 11:24
14

Мэр колумбийского города Флоридабланка и его супруга по ошибке забронировали отель в Пензе, а не в Саранске. Пара ездила в медовый месяц по Европе и решила заехать в Саранск на матч сборной Колумбии с Японией в рамках чемпионата мира.

В итоге пару поселил у себя житель Саранска Антон Лебедев. После матча колумбийцы отправились домой.

«Они стояли в замешательстве, пытаясь найти забронированный отель. Оказалось, что номер был оформлен не в Саранске, а в Пензе. Туристы подумали, что это пригород, в реальности между городами более 100 км», — заявил Лебедев.

Источник: Интерфакс
Чемпионат мира Колумбия
Комментарии (14)
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swot1205
1529829208
ну, а что их гваделупы, да хуан карлосы для нас одно и тоже;);););)
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KOLBIS
1529829306
Вообще названия похожи...
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Рубик Докоян
1529830060
Что-то это мне напоминает слова из одной давней песни :" Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону"...
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порт
1529830523
А чего не в Магадане?
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Vickont
1529831008
Оказывается, есть кто-то глупей швейцарских болельщиков
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АРИЕЦ2008
1529833280
Ну,ладно бы хоть в Саратове,хоть как то созвучно...
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aurora5858
1529841347
В нашей родине каждый может запросто съездить в Колумбию В реалии в Пензе ждали любую сборную для базирования. Базу вчера достроили и на радостях ликвидировали свой футбольный клуб.
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1bear
1529846407
...искали по-дешевле ...
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ArReal
1529851895
Если у них даже у мэра мозгов не хватает - то что говорить об остальных жителях города...
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zigbert
1529906215
Неосведомленность какая то.
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