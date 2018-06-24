Мэр колумбийского города и его супруга забронировали отель в Пензе вместо Саранска

Мэр колумбийского города Флоридабланка и его супруга по ошибке забронировали отель в Пензе, а не в Саранске. Пара ездила в медовый месяц по Европе и решила заехать в Саранск на матч сборной Колумбии с Японией в рамках чемпионата мира.

В итоге пару поселил у себя житель Саранска Антон Лебедев. После матча колумбийцы отправились домой.

«Они стояли в замешательстве, пытаясь найти забронированный отель. Оказалось, что номер был оформлен не в Саранске, а в Пензе. Туристы подумали, что это пригород, в реальности между городами более 100 км», — заявил Лебедев.