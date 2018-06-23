Жирков тренируется наравне со всеми игроками сборной России накануне матча с Уругваем

Полузащитник сборной России Юрий Жирков вернулся в общую группу команды накануне поединка третьего тура группового раунда чемпионата мира против Уругвая. Ранее он повредил сухожилия стопы, в результате чего несколько занятий провел индивидуально.

Хавбек Алан Дзагоев продолжает индивидуальные тренировки после травмы мышц задней поверхности бедра, полученной в матче первого тура с Саудовской Аравией (5:0).

Встреча Уругвай – Россия состоится в понедельник, 25 июня, в Самару. Любой ее итог кроме поражения гарантирует команде Станислава Черчесова первое место в группе А.