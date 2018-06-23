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    Жирков тренируется наравне со всеми игроками сборной России накануне матча с Уругваем

    Полузащитник сборной России Юрий Жирков вернулся в общую группу команды накануне поединка третьего тура группового раунда чемпионата мира против Уругвая. Ранее он повредил сухожилия стопы, в результате чего несколько занятий провел индивидуально.

    Хавбек Алан Дзагоев продолжает индивидуальные тренировки после травмы мышц задней поверхности бедра, полученной в матче первого тура с Саудовской Аравией (5:0).

    Встреча Уругвай – Россия состоится в понедельник, 25 июня, в Самару. Любой ее итог кроме поражения гарантирует команде Станислава Черчесова первое место в группе А.

    Источник: Sport24

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    23.06.2018 13:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 23 июня 2018, 14:13

      Всем здоровья.Но игра сборной все-таки оставляет желать лучшего.Удачи

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