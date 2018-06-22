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  • Дзюба: «Меня выкинули из «Зенита» как шавку. Манчини нужно было привести новых футболистов»

Дзюба: «Меня выкинули из «Зенита» как шавку. Манчини нужно было привести новых футболистов»

22 июня 2018, 19:35
49

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об уходе из петербургского клуба во второй половине прошлого сезона. Форварда арендовал тульский «Арсенал».

«Два года я провел на очень хорошем уровне в клубе. Но пришел тренер, который убрал 80 процентов футболистов.

Меня выкинули как собаку, как шавку, и не только меня. Огромная благодарность Александру Валерьевичу Дюкову, он старался никуда не вмешиваться, но оставался прекрасным человеком.

Просто людям нужно было привести новых футболистов. Все для этого делалось. Все потом говорили, что я способен только в Туле играть», – сказал Дзюба.

За «Арсенал» Дзюба провел в РФПЛ 10 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Манчини Роберто
Комментарии (49)
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порт
1529685675
Да и правильно сделали. Шавка пусть в приюте для собак обитает.
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Army_Fan
1529685803
Может это Дзюба сказал, а не Манчини, элементарно даже новости скопировать с другого сайта не в состоянии
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Гуус
1529685921
Огромная благодарность Александру Валерьевичу Дюкову, он старался никуда не вмешиваться, но оставался прекрасным человеком. Неплохо так Артемка подлизал, не хочет с газовой трубы слазить, где зп в 3 млн евро!!!!
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ArReal
1529686871
Судя по тому как играл -выкинули по делу...В нормальных командах никто на одного человека всем составом не играют по схеме 9-1
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Мары
1529687982
Дзюба показывает игру, если только ему надо кому то что то доказать.В остальных случаях по полю передвигается большая осадная башня, которая не знает в какой стороне противник и в каком году закончились пунические войны.
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3a zenit
1529688250
ган дон штопаный тебя шавку выкинули руководство и тренер,а ты за это отомстил Зениту непопаданием в ЛЧ.Два упыря Шатов и Дзюба,продать их нахер после ЧМ куда угодно,таким не место в клубе который они не уважают.Молчал,молчал,а сейчас звезду словил кусок дерьма продажного.
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Обер-КанцлерЪ
1529688595
Давай старайся за сборную России, может тоже куда в Европу заберут! В Зените точно не нужен, собака сутулая.
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САДЫЧОК
1529688679
Дзюба ты плохо играл в Зените-вот тебя и убрали да к тому же неоправданно дорогой !
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lotsman
1529689536
Ну, скажем, не выкинули, а дали возможность повысить свой игровой потенциал, играя за Арсенал, поскольку в Зените ты играть перестал, считая, что большую зарплату можно зарабатывать не напрягаясь. В Зените ты провёл три сезона. 1. 44 игры 23 гола - коф. - 0,5 2. 34 игры 14 голов - коф. - 0,4 3. Решил, что с тебя достаточно, и за 24 игры забил 2 гола. коф. - 0, 08 И тот гол, который ты якобы оплатил, чтобы не пустить Зенит в ЛЧ, на самом деле оплатили болельщики Арсенала, поскольку деньги были выделены из бюджета Тулы, а значит из кармана налогоплательщиков, каковыми и являются болельщики. Манчини ты ничего не доказал, поскольку он, наплевав на твои доказательства и положив в карман гонорар, удалился в солнечную Италию. А вот СВОЮ команду Зенит, членом которой ты являешься, и болельщиков этой команды, ты лишил ЛЧ. И лучше тебе не возвращаться.
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dugniks67
1529690715
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