Дзюба: «Меня выкинули из «Зенита» как шавку. Манчини нужно было привести новых футболистов»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об уходе из петербургского клуба во второй половине прошлого сезона. Форварда арендовал тульский «Арсенал».

«Два года я провел на очень хорошем уровне в клубе. Но пришел тренер, который убрал 80 процентов футболистов.

Меня выкинули как собаку, как шавку, и не только меня. Огромная благодарность Александру Валерьевичу Дюкову, он старался никуда не вмешиваться, но оставался прекрасным человеком.

Просто людям нужно было привести новых футболистов. Все для этого делалось. Все потом говорили, что я способен только в Туле играть», – сказал Дзюба.

За «Арсенал» Дзюба провел в РФПЛ 10 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.