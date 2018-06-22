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    Дзюба: «Меня выкинули из «Зенита» как шавку. Манчини нужно было привести новых футболистов»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал об уходе из петербургского клуба во второй половине прошлого сезона. Форварда арендовал тульский «Арсенал».

    «Два года я провел на очень хорошем уровне в клубе. Но пришел тренер, который убрал 80 процентов футболистов.

    Меня выкинули как собаку, как шавку, и не только меня. Огромная благодарность Александру Валерьевичу Дюкову, он старался никуда не вмешиваться, но оставался прекрасным человеком.

    Просто людям нужно было привести новых футболистов. Все для этого делалось. Все потом говорили, что я способен только в Туле играть», – сказал Дзюба.

    За «Арсенал» Дзюба провел в РФПЛ 10 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: РФС

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    22.06.2018 19:35
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июня 2018, 09:33

      собака лает, а Зенит и без тебя будет идти вперед

      0
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      Рейтинг: +74

      smv73 23 июня 2018, 00:59

      Дзюба опять рот открыл. Не рановато ли?

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 22 июня 2018, 23:27

      Все, Артем, это кто? Манчини и Фурсенко? Разве они - все?

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 22 июня 2018, 23:07

      Артём, будь здоров - прощай!

      -1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 22 июня 2018, 22:56

      Не нужен ты Зениту, Деревянный.

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Урия Гип 22 июня 2018, 23:36

      Пусть он деревянный, но кто был лучшим бомбардиром Зенита и вторым после Смолова в в позапрошлом чемпионате вы уже забыли, а я нет.

      5
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > Вомбат 23 июня 2018, 03:17

      Игра то дурная была.

      0
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      Рейтинг: +210

      Кутах 22 июня 2018, 22:28

      Ты и есть шавка

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Кутах 23 июня 2018, 09:32

      иуда он

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 22:27

      Вина в этом есть и твоя Артем.

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 22 июня 2018, 21:11

      Почему как????

      1
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      Рейтинг: -14

      dugniks67 22 июня 2018, 21:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если делаeте ставки -> stavki.webtalk.ru

      -9
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 20:59

      Не надо было самому становиться шавкой, Кокору же не выкинули.

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > DOCTOR PENALTY 22 июня 2018, 23:33

      Только потому, что он случайно забил в первом же матче, когда был поставлен на позицию центрфорварда. А Дзюбу надо было заново вписывать в игру при такой расстановке. Но ставить игру так, чтобы раскрыть сильные стороны игроков, - для этого надо было работать, а тренер Манчини приехал в Зенит не за этим.

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