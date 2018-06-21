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    Шведский журналист попытался подарить Хедире билет до Берлина на 23 июня. Немец отказался его принять

    Шведский журналист попытался подарить полузащитнику сборной Германии Сами Хедире билет на самолет домой на 23 июня.

    В этот день бундестим проведет матч второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 против Швеции. На сегодняшнюю пресс-конференцию журналист пришел с распечатанным билетом на всю немецкую команду на рейс Сочи – Берлин на 23 июня.

    «Если вы проиграете Швеции, вы потеряете шансы на выход из группы. У меня вот есть билет для вас и всей команды», – сказал представитель шведских СМИ.

    «Нет, нам это не нужно. Мы уверены в том, что победим. Обратный билет, я думаю, понадобится нам только 16 июля. С Мексикой мы порой играли как школьники и позволяли соперникам делать все, что они хотели. Но мы все проанализировали. Нам нужно, прежде всего, подготовиться лучше ментально, разложить в голове все по полочкам. Это касается всей команды: и обороны, и полузащиты, и нападения. Именно менталитет всегда делал сборную Германии такой сильной. Мы всегда были 11 воинами», – ответил Хедира.

    В поединке первого тура Германия проиграла Мексике (0:1).

    Источник: Р-Спорт

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    21.06.2018 15:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 21:52

      Ну это уж перебор. За это немцы могут отомстить шведам.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июня 2018, 19:18

      журналисты уж не упустят возможности подколоть и насыпать соль на рану.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +85

      dredan 21 июня 2018, 17:33

      если даже немцы проиграют шведам в теории они могут выйти в 1/8

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 июня 2018, 16:59

      Какой наглый журналист. Разве это не нарушение журналистской этики? Совсем там зажрались в своей Европе.

      4
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      Рейтинг: +44

      hollnder 21 июня 2018, 16:01

      Рано шведы начинают радоваться, еще сами из группы не вышли, в случае поражения от немцев и мексиканцев этот журналист может подарить свои билеты родной команде, в Стокгольм с пересадкой в Берлине)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > hollnder 21 июня 2018, 16:04

      вот бы так и было

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 июня 2018, 15:53

      Вообще-то господа журналисты приходят на пресс-конференцию для того, чтобы задавать вопросы и получать на них ответы. А не для откровенных провокаций. Лишить потомка викингов аккредитации!

      6
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      Рейтинг: +1447

      Toomans 21 июня 2018, 15:49

      Вообще-то проиграли Мексике) Поправьте)

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