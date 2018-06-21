Шведский журналист попытался подарить Хедире билет до Берлина на 23 июня. Немец отказался его принять

Шведский журналист попытался подарить полузащитнику сборной Германии Сами Хедире билет на самолет домой на 23 июня.

В этот день бундестим проведет матч второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 против Швеции. На сегодняшнюю пресс-конференцию журналист пришел с распечатанным билетом на всю немецкую команду на рейс Сочи – Берлин на 23 июня.

«Если вы проиграете Швеции, вы потеряете шансы на выход из группы. У меня вот есть билет для вас и всей команды», – сказал представитель шведских СМИ.

«Нет, нам это не нужно. Мы уверены в том, что победим. Обратный билет, я думаю, понадобится нам только 16 июля. С Мексикой мы порой играли как школьники и позволяли соперникам делать все, что они хотели. Но мы все проанализировали. Нам нужно, прежде всего, подготовиться лучше ментально, разложить в голове все по полочкам. Это касается всей команды: и обороны, и полузащиты, и нападения. Именно менталитет всегда делал сборную Германии такой сильной. Мы всегда были 11 воинами», – ответил Хедира.

В поединке первого тура Германия проиграла Мексике (0:1).