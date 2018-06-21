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  • Шведский журналист попытался подарить Хедире билет до Берлина на 23 июня. Немец отказался его принять

Шведский журналист попытался подарить Хедире билет до Берлина на 23 июня. Немец отказался его принять

21 июня 2018, 15:46
8

Шведский журналист попытался подарить полузащитнику сборной Германии Сами Хедире билет на самолет домой на 23 июня.

В этот день бундестим проведет матч второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 против Швеции. На сегодняшнюю пресс-конференцию журналист пришел с распечатанным билетом на всю немецкую команду на рейс Сочи – Берлин на 23 июня.

«Если вы проиграете Швеции, вы потеряете шансы на выход из группы. У меня вот есть билет для вас и всей команды», – сказал представитель шведских СМИ.

«Нет, нам это не нужно. Мы уверены в том, что победим. Обратный билет, я думаю, понадобится нам только 16 июля. С Мексикой мы порой играли как школьники и позволяли соперникам делать все, что они хотели. Но мы все проанализировали. Нам нужно, прежде всего, подготовиться лучше ментально, разложить в голове все по полочкам. Это касается всей команды: и обороны, и полузащиты, и нападения. Именно менталитет всегда делал сборную Германии такой сильной. Мы всегда были 11 воинами», – ответил Хедира.

В поединке первого тура Германия проиграла Мексике (0:1).

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Германия Швеция Хедира Сами
Комментарии (8)
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Toomans
1529585355
Вообще-то проиграли Мексике) Поправьте)
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zatonn
1529585637
Вообще-то господа журналисты приходят на пресс-конференцию для того, чтобы задавать вопросы и получать на них ответы. А не для откровенных провокаций. Лишить потомка викингов аккредитации!
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hollnder
1529586067
Рано шведы начинают радоваться, еще сами из группы не вышли, в случае поражения от немцев и мексиканцев этот журналист может подарить свои билеты родной команде, в Стокгольм с пересадкой в Берлине)
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Cules2013
1529589569
Какой наглый журналист. Разве это не нарушение журналистской этики? Совсем там зажрались в своей Европе.
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dredan
1529591595
если даже немцы проиграют шведам в теории они могут выйти в 1/8
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OfaZavr
1529597904
журналисты уж не упустят возможности подколоть и насыпать соль на рану.
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zigbert
1529607177
Ну это уж перебор. За это немцы могут отомстить шведам.
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