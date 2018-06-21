Бышовец: «Криштиану идет на очередной «Золотой мяч»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец сравнил игру на чемпионате мира форварда сборной Португалии Криштиану Роналду с нападающим Аргентины Лионелем Месси.

– Эта сборная Португалии сильнее той, что выиграла Евро-2016?

– Это практически одна и та же команда. Если и есть изменения, то они практически не ощутимы. Главное, что в составе по-прежнему Роналду.

– Криштиану идет на очередной «Золотой мяч»?

– Думаю, да. Месси пока за Аргентину не блещет – не смог реализовать пенальти и принести победу. Да и в Лиге чемпионов «Барселона» сыграла не так удачно, как «Реал».