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    Бышовец: «Криштиану идет на очередной «Золотой мяч»

    Известный российский тренер Анатолий Бышовец сравнил игру на чемпионате мира форварда сборной Португалии Криштиану Роналду с нападающим Аргентины Лионелем Месси.

    – Эта сборная Португалии сильнее той, что выиграла Евро-2016?

    – Это практически одна и та же команда. Если и есть изменения, то они практически не ощутимы. Главное, что в составе по-прежнему Роналду.

    – Криштиану идет на очередной «Золотой мяч»?

    – Думаю, да. Месси пока за Аргентину не блещет – не смог реализовать пенальти и принести победу. Да и в Лиге чемпионов «Барселона» сыграла не так удачно, как «Реал».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.06.2018 07:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 21 июня 2018, 08:20

      Светоч шарит

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