«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ» претендуют на Асенсио

По информации El Gol Digital, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ» поспорят за полузащитника «Реала» Марко Асенсио.

Футболист желает остаться в Мадриде, но в тоже время хочет получить от нового главного тренера команды Хулена Лопетеги гарантии по поводу своего игрового времени. Если же ответ тренера его не устроит, он рассмотрит вариант с уходом.

В минувшем сезоне Асенсио принял участие в 53 матчах «Реала», записав в свой актив 11 голов и шесть результативных передач. Его контракт со сливочными рассчитан до 2023 года, а рыночная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.