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    Подполковник полиции пытался спровоцировать драку с хорватским болельщиком в Калининграде

    В Калининграде подполковник полиции из главного управления МВД России попытался спровоцировать драку с болельщиком сборной Хорватии в одном из баров, сообщает «Новый Калининград».

    Вечером 16 июня, перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 Хорватия – Нигерия (2:0), в одном из баров в центре Калининграда нетрезвый мужчина начал приставать к хорватским болельщикам. В момент, когда в бар прибыли сотрудники Росгвардии, агрессивный посетитель не успокоился и переключился на стражей порядка, начав их оскорблять. При досмотре у него в кармане обнаружили удостоверение старшего уполномоченного по особо важным делам ГУЭБ и ПК МВД России.

    При задержании дебошир оказал сопротивление и повредил служебный автомобиль. Против правонарушителя пришлось применить перцовый газ и надеть наручники на руки и на ноги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.06.2018 07:15
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 14:48

      Отмажется.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 июня 2018, 13:41

      Он что-то чувствовал. Не встретимся ли мы с Хорватией в 14?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 20 июня 2018, 13:01

      В любом стаде всегда найдется "паршивая овца"! Этого уволят.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 20 июня 2018, 12:19

      Подполковник, теперь ты будешь майором!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Mazzola 20 июня 2018, 12:58

      Охранником в Магните.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 20 июня 2018, 10:53

      Всё замнут и полковника дадут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma > GermanVo 20 июня 2018, 12:31

      Врятли. Строгач дадут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1055

      3ton 20 июня 2018, 10:44

      Вот и вся Россия в лице полиции )))
      Ждем комментариев от англичан )))))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > 3ton 20 июня 2018, 12:59

      Де6ил? Вся Россия веселится и празднует!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 20 июня 2018, 09:53

      Провокационный заголовок.Одумайтесь щелкопёры !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 20 июня 2018, 09:45

      Росгвардейцы в очередной раз показали (доказали) свою состоятельность - молодцы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +508

      triton004 20 июня 2018, 09:19

      Мент позорный

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 20 июня 2018, 09:19

      Как поется в одной песенке: "Менты плясали и орали -"всё отлично", А пьяный мент никак не может быть приличным."

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > Manilov 20 июня 2018, 09:37

      а трезвый?:)

      1
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