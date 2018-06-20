Подполковник полиции пытался спровоцировать драку с хорватским болельщиком в Калининграде

В Калининграде подполковник полиции из главного управления МВД России попытался спровоцировать драку с болельщиком сборной Хорватии в одном из баров, сообщает «Новый Калининград».

Вечером 16 июня, перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 Хорватия – Нигерия (2:0), в одном из баров в центре Калининграда нетрезвый мужчина начал приставать к хорватским болельщикам. В момент, когда в бар прибыли сотрудники Росгвардии, агрессивный посетитель не успокоился и переключился на стражей порядка, начав их оскорблять. При досмотре у него в кармане обнаружили удостоверение старшего уполномоченного по особо важным делам ГУЭБ и ПК МВД России.

При задержании дебошир оказал сопротивление и повредил служебный автомобиль. Против правонарушителя пришлось применить перцовый газ и надеть наручники на руки и на ноги.