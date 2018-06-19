ЧМ-2018. Россия сыграет с Египтом в Санкт-Петербурге

Во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург Арена» откроется второй тур группового этапа ЧМ-2018. Сборная России сыграет с командой Египта.

Российская команда подходит к этой встрече после убедительной победы над Саудовской Аравией – 5:0. Египтяне же уступили в стартовом матче команде Уругвая со счетом 0:1.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Египет. Начало в 21:00, не пропустите!

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