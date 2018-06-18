Уткин: «Эффект от слова «Навальный» в эфире «Первого канала» вызывает ту же реакцию, что слово «пиписька» в детском саду»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о резонансе, вызванном фразой Леонида Слуцкого об политике Алексее Навальном в эфире «Первого канала».

Во время репортажа о матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 между Германией и Мексикой (0:1) российский тренер пошутил в адрес оппозиционера.

«Меня постоянно удивляет великое внимание к хрени. То есть вот к чему-то осень примитивному, на чем отчего-то концентрируется внимание большого количества умных обычно людей. Среди прочего это упоминания о Навальном.

Любой комментарий любого самого глубокомысленного интервью ВВП (прим. – президента РФ Владимира Путина) сопровождается ревностной фиксацией того, что Навальный не упомянут. И что в этом, собственно? Как риторическая фигура, способ не произнести – маневр простейший. Троллинг, доступный восьмикласснику. Что характеризует в данном случае не тролля, а аудиторию, потому что она ведется; а если рыба клюет на пустой крючок, к чему ухищрения с рукодельными блеснами?

Сейчас уровень дискуссии опустился несколько ниже. Эффект от произнесения слова «Навальный» в эфире «Первого канала» вызывает ту же реакцию, что слово «пиписька» в детском саду, если оно произнесено воспитательницей. Живейшее возбуждение, масса пересказов во дворе и вечером, дома, – родителям.

Самая обычная ситуация, самая обычная шутка, даже без акцента смыслового, впроброс становится чуть ли не актом свободомыслия. Но это же обыкновенная вещь. Друзья мои, после пиписьки вам предстоит узнать еще много новых слов. Впереди подглядывание за девочками в раздевалке на физкультуре, матерные анекдоты, первые попытки курить, меряние собственными гениталиями и живое обсуждение результатов этой статистики.

В некоторых, впрочем, извращенных мирах рассказ дома о том, что до ушей ребенка донеслось что-то подобное, приведет к жалобе. И воспитательницу уволят. Известно немало случаев.

И можно будет сказать – никто за язык не тянул. И кто-то обязательно добавит: и за пипиську! И мы услышим веселый детский смех. Подумаешь, какая тайна. А мы это еще в младшей группе все знали, а слово «жопа» вообще с молоком матери впитали.

Жалко только воспитательницу Анну Вячеславну. Но молодая еще, прорвется», – написал Уткин в своем телеграм-канале.