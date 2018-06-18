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  • Уткин: «Эффект от слова «Навальный» в эфире «Первого канала» вызывает ту же реакцию, что слово «пиписька» в детском саду»

Уткин: «Эффект от слова «Навальный» в эфире «Первого канала» вызывает ту же реакцию, что слово «пиписька» в детском саду»

18 июня 2018, 16:59
27

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о резонансе, вызванном фразой Леонида Слуцкого об политике Алексее Навальном в эфире «Первого канала».

Во время репортажа о матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 между Германией и Мексикой (0:1) российский тренер пошутил в адрес оппозиционера.

«Меня постоянно удивляет великое внимание к хрени. То есть вот к чему-то осень примитивному, на чем отчего-то концентрируется внимание большого количества умных обычно людей. Среди прочего это упоминания о Навальном.

Любой комментарий любого самого глубокомысленного интервью ВВП (прим. – президента РФ Владимира Путина) сопровождается ревностной фиксацией того, что Навальный не упомянут. И что в этом, собственно? Как риторическая фигура, способ не произнести – маневр простейший. Троллинг, доступный восьмикласснику. Что характеризует в данном случае не тролля, а аудиторию, потому что она ведется; а если рыба клюет на пустой крючок, к чему ухищрения с рукодельными блеснами?

Сейчас уровень дискуссии опустился несколько ниже. Эффект от произнесения слова «Навальный» в эфире «Первого канала» вызывает ту же реакцию, что слово «пиписька» в детском саду, если оно произнесено воспитательницей. Живейшее возбуждение, масса пересказов во дворе и вечером, дома, – родителям.

Самая обычная ситуация, самая обычная шутка, даже без акцента смыслового, впроброс становится чуть ли не актом свободомыслия. Но это же обыкновенная вещь. Друзья мои, после пиписьки вам предстоит узнать еще много новых слов. Впереди подглядывание за девочками в раздевалке на физкультуре, матерные анекдоты, первые попытки курить, меряние собственными гениталиями и живое обсуждение результатов этой статистики.

В некоторых, впрочем, извращенных мирах рассказ дома о том, что до ушей ребенка донеслось что-то подобное, приведет к жалобе. И воспитательницу уволят. Известно немало случаев.

И можно будет сказать – никто за язык не тянул. И кто-то обязательно добавит: и за пипиську! И мы услышим веселый детский смех. Подумаешь, какая тайна. А мы это еще в младшей группе все знали, а слово «жопа» вообще с молоком матери впитали.

Жалко только воспитательницу Анну Вячеславну. Но молодая еще, прорвется», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Германия Мексика Слуцкий Леонид Уткин Василий
Комментарии (27)
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ArReal
1529330900
От Уткина реально хочется блевать...Уже не знает каким способом к себе привлечь внимание - комментирует матч отвратительно!
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kykyi
1529331212
Бомбардир стал прямо рупором "запрещенки", оппозицией. Страшно читать : Навальный, " Telegram", жуть.
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VVM1964
1529331308
«Эффект от слова «Навальный» в эфире «Первого канала» вызывает ту же реакцию, что слово «пиписька» в детском саду» сказал Уткин и сам принял участие в раскрутке этой темы .
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Shogun
1529331641
Что сказать тупой народ и достаточно можно убедиться посмотрев Comedy Club и др. подобную хрень, как Харламов скажет любой матерное слово и уже через 10 сек стоит ржач или например тоже самое слово "ЖОПА" от Воли и там конец, все валяются в студии и не знают как остановить панику хохота, быдлеем мы товарищи и сколько уже видео в Интернете по опросу школьников, вот например сегодня только смотрел, как девушка вышла из школы сразу после сдачи ЕГЭ по истории и ее блогер спрашивает "Когда началась и закончилась Вторая мировая война?, где её ответ был - 22 июня и 9 мая, 11 лет просто мимо, а дальше тогда что? Очко и только можем надеятся на ракеты и газ, потому что больше ничего придумать не можем, а Япония вообще была закрытой страной до 19 века, а теперь лидер во всем т.е. конец близок
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спанчес
1529332454
все по делу сказал за исключением того что на футзальном сайте не к месту
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dimar
1529333447
Блин, столько бессвязного текста я давно не читал
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Дон_Карлеоне
1529335320
Вася красава!
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mutabor
1529338567
По моему довольно остроумное сравнение
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Aviator
1529339631
Слово "Навальный" у нормальных людей может вызвать лишь рвоту или понос. Навалить, так сказать... со смеху или от брезгливости.
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OfaZavr
1529340533
никто особую сенсацию и не делает из этого, один раз упомянули и все, а Василий как всегда в своем репертуаре, наговорили всякой всячины с три короба))
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