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    Уткин: «Эффект от слова «Навальный» в эфире «Первого канала» вызывает ту же реакцию, что слово «пиписька» в детском саду»

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о резонансе, вызванном фразой Леонида Слуцкого об политике Алексее Навальном в эфире «Первого канала».

    Во время репортажа о матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2018 между Германией и Мексикой (0:1) российский тренер пошутил в адрес оппозиционера.

    «Меня постоянно удивляет великое внимание к хрени. То есть вот к чему-то осень примитивному, на чем отчего-то концентрируется внимание большого количества умных обычно людей. Среди прочего это упоминания о Навальном.

    Любой комментарий любого самого глубокомысленного интервью ВВП (прим. – президента РФ Владимира Путина) сопровождается ревностной фиксацией того, что Навальный не упомянут. И что в этом, собственно? Как риторическая фигура, способ не произнести – маневр простейший. Троллинг, доступный восьмикласснику. Что характеризует в данном случае не тролля, а аудиторию, потому что она ведется; а если рыба клюет на пустой крючок, к чему ухищрения с рукодельными блеснами?

    Сейчас уровень дискуссии опустился несколько ниже. Эффект от произнесения слова «Навальный» в эфире «Первого канала» вызывает ту же реакцию, что слово «пиписька» в детском саду, если оно произнесено воспитательницей. Живейшее возбуждение, масса пересказов во дворе и вечером, дома, – родителям.

    Самая обычная ситуация, самая обычная шутка, даже без акцента смыслового, впроброс становится чуть ли не актом свободомыслия. Но это же обыкновенная вещь. Друзья мои, после пиписьки вам предстоит узнать еще много новых слов. Впереди подглядывание за девочками в раздевалке на физкультуре, матерные анекдоты, первые попытки курить, меряние собственными гениталиями и живое обсуждение результатов этой статистики.

    В некоторых, впрочем, извращенных мирах рассказ дома о том, что до ушей ребенка донеслось что-то подобное, приведет к жалобе. И воспитательницу уволят. Известно немало случаев.

    И можно будет сказать – никто за язык не тянул. И кто-то обязательно добавит: и за пипиську! И мы услышим веселый детский смех. Подумаешь, какая тайна. А мы это еще в младшей группе все знали, а слово «жопа» вообще с молоком матери впитали.

    Жалко только воспитательницу Анну Вячеславну. Но молодая еще, прорвется», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Telegram

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    18.06.2018 16:59
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +45

      Shtirlits 18 июня 2018, 21:46

      На Путина так ссыт наезжать, засранец продажный.

      -1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 18 июня 2018, 19:54

      Опять Уткин Навалил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 19:48

      никто особую сенсацию и не делает из этого, один раз упомянули и все, а Василий как всегда в своем репертуаре, наговорили всякой всячины с три короба))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz > OfaZavr 18 июня 2018, 21:51

      Именно Навальный сделал это сенсацией. Иначе даже внимания бы не обратили

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 июня 2018, 19:47

      Впечатление такое..
      Василия Уткина куда-то вернули,на какой-то..канал..
      И началось Б"..анальное беззазрение совести..

      А" помните,каким он парнем был..?"(с)почти

      0
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      Рейтинг: +148

      Aviator 18 июня 2018, 19:33

      Слово "Навальный" у нормальных людей может вызвать лишь рвоту или понос. Навалить, так сказать... со смеху или от брезгливости.

      -1
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      Рейтинг: +38

      mutabor 18 июня 2018, 19:16

      По моему довольно остроумное сравнение

      -2
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 18 июня 2018, 19:08

      Уткин не знает чем занять язык, и тем паче свои руки. Его кажется взяли на 1-й футбол комментировать, а не либерастней заниматься.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 июня 2018, 18:30

      чё к чему эта хрень

      3
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      Рейтинг: +95

      Дон_Карлеоне 18 июня 2018, 18:22

      Вася красава!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 18:09

      Почему все ибреи идиоты?

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