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    Черчесов: «Победа над Саудовской Аравией – уже история. В матче с Египтом нам нужно писать другую»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от встречи второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 против Египта. Специалист подчеркнул, что победа над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия турнира уже в прошлом.

    «Перед матчем с Саудовской Аравии мы думали о сопернике. Это не Бразилия и не Аргентина при всем к ней уважении. Так что не надо сравнивать контрольные матчи с матчем против Саудовской Аравии. Если бы мы играли первый матч против бразильцев или аргентинцев, я бы ответил, какие выводы я сделал после контрольных матчей. Если мы с этими командами сыграем в четвертьфинале, полуфинале или финале я отвечу, чему мы научились в контрольных матчах.

    Мы и до первого матча чувствовали себя комфортно. Настроение было хорошее. Понятно, что предстартовое волнение никто не отменял. Но мы справились. Футболисты молодцы, что так себя проявили.

    Только турнир покажет, что даст нам победа над Саудовской Аравией. Три очка есть три очка. Мы стартовали с победы, но ее мы уже забыли. Это приятная история, но просто история. Сейчас надо писать другую историю. Надеюсь, в Петербурге нам это удастся», – сказал Черчесов.

    Источник: Sport24

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    18.06.2018 14:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 18 июня 2018, 23:06

      Я болею за нашу Сборную. Но не верю я в победу.Хочу чтобы ошибся.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 21:45

      Очень важный матч для нашей команды - проигрывать нельзя.

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 18 июня 2018, 19:56

      ...не надо, васся, писать других историй!!!...нам прежняя очень нравится, жи есть!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 19:31

      правильно, самые сложные матчи еще впереди! эйфории допускать никак нельзя.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 18 июня 2018, 17:54

      Удачи сборной! ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 июня 2018, 17:51

      Черчесов сними корону и больше работай и побеждай...почивать на лаврах будешь после реального достижения успеха сборной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 18 июня 2018, 15:38

      Пишите-пишите!.. Бумага и история всё стерпят!!..))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 18 июня 2018, 14:51

      Ждем...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июня 2018, 14:45

      Только пишите без ошибок...

      5
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