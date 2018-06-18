Черчесов: «Победа над Саудовской Аравией – уже история. В матче с Египтом нам нужно писать другую»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от встречи второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 против Египта. Специалист подчеркнул, что победа над Саудовской Аравией (5:0) в матче открытия турнира уже в прошлом.

«Перед матчем с Саудовской Аравии мы думали о сопернике. Это не Бразилия и не Аргентина при всем к ней уважении. Так что не надо сравнивать контрольные матчи с матчем против Саудовской Аравии. Если бы мы играли первый матч против бразильцев или аргентинцев, я бы ответил, какие выводы я сделал после контрольных матчей. Если мы с этими командами сыграем в четвертьфинале, полуфинале или финале я отвечу, чему мы научились в контрольных матчах.

Мы и до первого матча чувствовали себя комфортно. Настроение было хорошее. Понятно, что предстартовое волнение никто не отменял. Но мы справились. Футболисты молодцы, что так себя проявили.

Только турнир покажет, что даст нам победа над Саудовской Аравией. Три очка есть три очка. Мы стартовали с победы, но ее мы уже забыли. Это приятная история, но просто история. Сейчас надо писать другую историю. Надеюсь, в Петербурге нам это удастся», – сказал Черчесов.