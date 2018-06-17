Главные новости дня. Германия проиграла Мексике, гол Цубера принес Швейцарии ничью в игре с Бразилией

Действующий чемпион мира Германия проиграла Мексике.

Бразилия не смогла выиграть у Швейцарии.

Голы Жиру, Фекира и Матюиди помогли сборной Франции обыграть молодежный состав «Спартака» – 3:2.

Матч Россия – Египет обслужит парагваец Касерес.

ФИФА переписала гол Погба в ворота сборной Австралии на защитника Бехича.

«Спорт-Экспресс»: Ташаев 4 июля покинет «Динамо» и перейдет в другой клуб.

Иванович установил рекорд сборной Сербии по количеству проведенных матчей. Сербия выиграла у Коста-Рики.

Кверквелия подтвердил, что близок к переходу из «Локомотива» в «Лестер».