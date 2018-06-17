Главные новости дня. Германия проиграла Мексике, гол Цубера принес Швейцарии ничью в игре с Бразилией

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2018 23:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36

      AEerr 18 июня 2018, 05:11

      интересно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 18 июня 2018, 01:15

      Германии не везёт в Москве.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 июня 2018, 00:30

      Футбол непредсказуем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 17 июня 2018, 23:31

      Это заговор!
      Эти западные подонки опять договорились, однозначно!
      Хи!

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