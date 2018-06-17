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    ФИФА переписала гол Погба в ворота сборной Австралии на защитника Бехича

    ФИФА переписала гол полузащитника сборной Франции Поля Погба в ворота Австралии (2:1) в первом туре чемпионата мира-2018 на левого защитника австралийцев Азиза Бехича.

    На повторе видно, как после удара хавбека трехцветных мяч зацепил ногу Бехича и значительно изменил траекторию полета, в результате ударившись о перекладину, опустившись за линию ворот и вылетев обратно в поле.

    Гол был засчитан благодаря системе определения взятия ворот.

    Источник: L' Equipe

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    17.06.2018 17:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 17 июня 2018, 20:25

      Это настолько принципиально - прям судебный процесс!... Надеюсь, пацана за касание мяча не расстреляют? Ведь не в Хохляндии!..

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 июня 2018, 18:17

      Реально это был автогол...

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 июня 2018, 18:03

      такие голы Поль отцам не посвящают,увы!

      0
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      Рейтинг: +34

      unikol 17 июня 2018, 18:01

      "Гол был засчитан благодаря системе определения взятия ворот."
      Все, кто смотрел этот матч, видели, судья даже не отвлекался на эту систему.
      А в первом случае с назначением пенальти так и вообще запоздал с принятием решения.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > unikol 17 июня 2018, 18:21

      Система GoalControl-4D разработана немецкой фирмой GoalControl. Является первой системой автоматического определения голов, применённой на чемпионатах мира по футболу. Система основана на применении высокоскоростных камер, без использования чипов в мячах и тому подобных устройств. Состоит из 14 камер, всё время направленных на мяч, которые передают информацию на компьютер, а он, после её обработки, посылает сигнал о пересечении мячом линии ворот на часы главного судьи матча. Таким образом, судье не надо отвлекаться.

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      Рейтинг: +55

      r0ss1 > unikol 17 июня 2018, 18:26

      Судье не нужно отвлекаться, система, при взятии ворот, передает сигнал ему на браслет/часы. Не нужно путать эту систему с просмотром повтора.

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