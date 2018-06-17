ФИФА переписала гол Погба в ворота сборной Австралии на защитника Бехича

Это настолько принципиально - прям судебный процесс!... Надеюсь, пацана за касание мяча не расстреляют? Ведь не в Хохляндии!..
ФИФА переписала гол полузащитника сборной Франции Поля Погба в ворота Австралии (2:1) в первом туре чемпионата мира-2018 на левого защитника австралийцев Азиза Бехича.
На повторе видно, как после удара хавбека трехцветных мяч зацепил ногу Бехича и значительно изменил траекторию полета, в результате ударившись о перекладину, опустившись за линию ворот и вылетев обратно в поле.
Гол был засчитан благодаря системе определения взятия ворот.