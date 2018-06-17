В ФИФА объяснили, почему на матче Египет – Уругвай в Екатеринбурге было много свободных мест

ФИФА разъяснила ситуацию с пустыми местами на стадионе «Екатеринбург Арена» на матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 Египет – Уругвай (0:1).

Как заявили ранее организаторы турнира, на игру было реализовано 32 тысячи билетов. По факту на матче присутствовало чуть более 27 тысяч зрителей.

«Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп ФИФА. Не было никаких проблем с билетными операциями ФИФА на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч», – приводит RTE слова представителя ФИФА.