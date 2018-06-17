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  • В ФИФА объяснили, почему на матче Египет – Уругвай в Екатеринбурге было много свободных мест

В ФИФА объяснили, почему на матче Египет – Уругвай в Екатеринбурге было много свободных мест

17 июня 2018, 16:33
12

ФИФА разъяснила ситуацию с пустыми местами на стадионе «Екатеринбург Арена» на матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 ЕгипетУругвай (0:1).

Как заявили ранее организаторы турнира, на игру было реализовано 32 тысячи билетов. По факту на матче присутствовало чуть более 27 тысяч зрителей.

«Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп ФИФА. Не было никаких проблем с билетными операциями ФИФА на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч», – приводит RTE слова представителя ФИФА.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Египет Уругвай
Комментарии (12)
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сапёр75
1529242758
Ну да, кто то купил билет и забыл сходить на матч ))
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vladimir-7
1529242818
Ничего не объяснила ФИФА с ситуацией по пустым местам на стадионе. Подтвердили только факт по продаже билетов.
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Мары
1529243994
Яснее не стало.
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BRO_football
1529244842
Несколько тысяч людей купили билеты от 5000 рублей и выше и просто не пошли на матч. А вы говорите бедно живём
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Полная Канистра
1529245626
ладно там 1 тыс не пришло но 5 тыс тут что то тёмное уважаемая фифа
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SPACE TRUCKIN
1529245649
понятно...но не всё...кто эти клиентские группы,купившие на центральную трибуну билеты по 12000 и не пришедшие?
Ответить
OfaZavr
1529246865
могли бы поподробнее объяснить.
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Жёлто-синий
1529249876
Бред сивой кобылы
Ответить
mutabor0992
1529256030
Вот так вот 5 тыщ болел взяли и отказались...Не смешите мои шнурки!
Ответить
zigbert
1529256451
Глупости все это. За такие дорогие билеты, вряд ли кто откажется прийти на матч.
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