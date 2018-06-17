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    В ФИФА объяснили, почему на матче Египет – Уругвай в Екатеринбурге было много свободных мест

    ФИФА разъяснила ситуацию с пустыми местами на стадионе «Екатеринбург Арена» на матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 ЕгипетУругвай (0:1).

    Как заявили ранее организаторы турнира, на игру было реализовано 32 тысячи билетов. По факту на матче присутствовало чуть более 27 тысяч зрителей.

    «Мы можем подтвердить, что ситуация с матчем в Екатеринбурге в основном была связана с неявкой людей с забронированными билетами на игру от всех клиентских групп ФИФА. Не было никаких проблем с билетными операциями ФИФА на месте, которые помешали бы владельцам билетов посетить матч», – приводит RTE слова представителя ФИФА.

    Источник: Р-Спорт

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    17.06.2018 16:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar 17 июня 2018, 21:31

      заметьте, это объясняет ФИФА, а не наши чиновники) может это что-то да значит

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 20:27

      Глупости все это. За такие дорогие билеты, вряд ли кто откажется прийти на матч.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 17 июня 2018, 20:20

      Вот так вот 5 тыщ болел взяли и отказались...Не смешите мои шнурки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 17 июня 2018, 18:37

      Бред сивой кобылы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 17:47

      могли бы поподробнее объяснить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 17 июня 2018, 17:27

      понятно...но не всё...кто эти клиентские группы,купившие на центральную трибуну билеты по 12000 и не пришедшие?

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 июня 2018, 17:27

      ладно там 1 тыс не пришло но 5 тыс тут что то тёмное уважаемая фифа

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 17 июня 2018, 17:14

      Несколько тысяч людей купили билеты от 5000 рублей и выше и просто не пошли на матч. А вы говорите бедно живём

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 июня 2018, 16:59

      Яснее не стало.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июня 2018, 16:40

      Ничего не объяснила ФИФА с ситуацией по пустым местам на стадионе. Подтвердили только факт по продаже билетов.

      3
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