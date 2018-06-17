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  • Мутко: «Хочется победить Египет 5:0. Но нет проблем, если сыграем на своем уровне и возьмем три очка»

Мутко: «Хочется победить Египет 5:0. Но нет проблем, если сыграем на своем уровне и возьмем три очка»

17 июня 2018, 14:32
23

Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко поделился эмоциями от стартовавшего в четверг в стране чемпионата мира.

«Чемпионат мира набирает темп, всех захватывает футбол. Каждая игра дает эмоции и пищу для размышлений. Я рад, что все получается и нам не надо рисоваться и подстраиваться. Мы такие, какие есть. За это я рад. Ребята сыграли первую игру, впереди вторая — главная.

Многие играют 1:0 и зарабатывают три очка. Хочется сыграть 5:0 с Египтом, но нет проблем, если сыграем на своем уровне и заработаем три очка», – сказал Мутко.

В матче первого тура группового раунда ЧМ-2018 сборная России обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Поединок против Египта команда Станислава Черчесова проведет во вторник, 19 июня.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Египет Мутко Виталий
Комментарии (23)
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Боцман59rus
1529235781
Виталий Леонтич, повезло вам с президентом - не оставит без должности... Эхх ...грузина на вас нет, писали бы мемуары на соловках, в хорошей компании.)))
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upiter622
1529236281
Дело конечно хозяйское - сказал бог,я им дал пять голов на все игры в группе,зачем надо было забивать их все в одном матче?)))
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iBragim2102
1529237391
Когда наша сборная в эйфории всегда нада ждать беды.
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gor77
1529237479
В последнее время тов. Мутко своими "высказываниями" очень напоминает Черномырдина! )))))) Есть одно НО!!! Черномырдин умел не только руководить, но и работать.
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Sosna69
1529238682
Хочется хотя бы один увидеть :)
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mialkov
1529240510
Что значит "на своем уровне"? Это в самом лучшем случае - ничья. Надо прыгнуть выше головы, биться за каждый мяч в каждом эпизоде. Вот тогда и будет надежда на три очка!
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Alemann
1529241871
Если сыграют "на своем уровне", 3 очка возьмет Египет.
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Антибиотик111
1529246272
Епатт,как вас кретинов понесло после победы над таким же футбольным недразумением,как и вы сами...
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OfaZavr
1529246299
с Египтом точно 5:0 не получиться, хоть бы минимальная победа и то хорошо.
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zigbert
1529255446
Просто так у Египта не выиграешь, надо выкладываться не жалея сил.
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