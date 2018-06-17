Мутко: «Хочется победить Египет 5:0. Но нет проблем, если сыграем на своем уровне и возьмем три очка»

Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко поделился эмоциями от стартовавшего в четверг в стране чемпионата мира.

«Чемпионат мира набирает темп, всех захватывает футбол. Каждая игра дает эмоции и пищу для размышлений. Я рад, что все получается и нам не надо рисоваться и подстраиваться. Мы такие, какие есть. За это я рад. Ребята сыграли первую игру, впереди вторая — главная.

Многие играют 1:0 и зарабатывают три очка. Хочется сыграть 5:0 с Египтом, но нет проблем, если сыграем на своем уровне и заработаем три очка», – сказал Мутко.

В матче первого тура группового раунда ЧМ-2018 сборная России обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Поединок против Египта команда Станислава Черчесова проведет во вторник, 19 июня.