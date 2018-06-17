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    Мутко: «Хочется победить Египет 5:0. Но нет проблем, если сыграем на своем уровне и возьмем три очка»

    Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко поделился эмоциями от стартовавшего в четверг в стране чемпионата мира.

    «Чемпионат мира набирает темп, всех захватывает футбол. Каждая игра дает эмоции и пищу для размышлений. Я рад, что все получается и нам не надо рисоваться и подстраиваться. Мы такие, какие есть. За это я рад. Ребята сыграли первую игру, впереди вторая — главная.

    Многие играют 1:0 и зарабатывают три очка. Хочется сыграть 5:0 с Египтом, но нет проблем, если сыграем на своем уровне и заработаем три очка», – сказал Мутко.

    В матче первого тура группового раунда ЧМ-2018 сборная России обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Поединок против Египта команда Станислава Черчесова проведет во вторник, 19 июня.

    Источник: Sport24

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    17.06.2018 14:32
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    Комментарии23
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 18 июня 2018, 21:50

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 20:10

      Просто так у Египта не выиграешь, надо выкладываться не жалея сил.

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 июня 2018, 19:46

      Научите меня так мечтать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 июня 2018, 18:37

      У Мутко эйфория, понесло его после повышения.....никак он не может оставить в покое российский футбол, который сам же развалил, а нашей сборной достаточно взять три очка с любым счетом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 17 июня 2018, 17:55

      "И тут Остапа понесло". Успокойтесь, дайте ребятам играть, а нам спокойно болеть за них. Реальную силу команды мы увидим в играх с Египтом и Уругваем. Будем поддерживать наших ребят всей страной и ,надеюсь, удача будет с нами!

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 17 июня 2018, 17:55

      Мутко в своем репертуаре

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июня 2018, 17:38

      с Египтом точно 5:0 не получиться, хоть бы минимальная победа и то хорошо.

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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 17 июня 2018, 17:37

      Епатт,как вас кретинов понесло после победы над таким же футбольным недразумением,как и вы сами...

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 июня 2018, 17:32

      Виталь, урофень-эта единица измерения,а не удачи...

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      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 17 июня 2018, 17:20

      Мутить, т.е. каркать не нужно !

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