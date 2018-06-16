Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Замгубернатора: «Ростов – толерантный город. Представителям ЛГБТ не стоит опасаться проблем во время ЧМ-2018»

    Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что иностранным болельщикам с нетрадиционной сексуальной ориентацией не стоит ничего бояться во время чемпионата мира. По словам представителя власти, Ростов-на-Дону – толерантный город.

    «Не будет ли проблем у представителей сексуальных меньшинств в Ростове-на-Дону? У нас свободный город с толерантным, терпимым отношением к людям другой расы, национальности, вероисповедания. Мы здесь на Дону проживаем в многонациональной семье. У нас никогда не было конфликтов межнациональных и каких-либо других конфликтов. Не стоит опасаться.

    Условия пребывания для всех в Ростове будут комфортными. Ростов как южный веселый город порадует любых гостей. Ранее у нас не было инцидентов по данному вопросу, который вы задали», – сказал Гуськов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2018 16:32
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +253

      Sancool 17 июня 2018, 02:34

      живу в Ростове, увидел бы гомиков, леща бы дал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 22:20

      Не понятно ,зачем они едут к нам ,смотреть футбол или распространять свои "великие" идеи. Будут себя вести подобающе, тогда и проблем не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 июня 2018, 21:34

      Ростов всегда был гостеприимным тёплым южным городом для всех наций,НО не для п. и. д. о. р. о. в.!Такой нации не существует!Пусть только попробуют растянуть свои радужные флажки и зонтики,ребятки с Нахичевани или казачки быстро определят им место куда ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      fabio_c 16 июня 2018, 21:26

      вот так новость. достойна публикации на футбольном портале

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 16 июня 2018, 20:30

      а как смотрит на приезжих казачье войско донское? нужно объяснить меньшинствам,что приставать к казакам чревато...а то скандал случится...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 16 июня 2018, 19:42

      У нас все толерантные. Оттрахают за милую душу...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 июня 2018, 19:16

      В Ростове на Садовой есть булочная с вывеской: "Содомитам вход воспрещён!" - вот это и есть истинное и единственно возможное отношение ростовчан к этой теме.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 16 июня 2018, 19:08

      Вот и первая ласточка, так и приходит ЛГБТ в массы, тихо незаметно, а через лет 5-10 уже сам губернатор признается что гом..т. А следующее поколение уже считает что это естественно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 19:05

      зачем обобщать, не факт что у всех такое же отношение)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 июня 2018, 18:40

      сомневаюсь)

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11