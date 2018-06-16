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  • Замгубернатора: «Ростов – толерантный город. Представителям ЛГБТ не стоит опасаться проблем во время ЧМ-2018»

Замгубернатора: «Ростов – толерантный город. Представителям ЛГБТ не стоит опасаться проблем во время ЧМ-2018»

16 июня 2018, 16:32
26

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что иностранным болельщикам с нетрадиционной сексуальной ориентацией не стоит ничего бояться во время чемпионата мира. По словам представителя власти, Ростов-на-Дону – толерантный город.

«Не будет ли проблем у представителей сексуальных меньшинств в Ростове-на-Дону? У нас свободный город с толерантным, терпимым отношением к людям другой расы, национальности, вероисповедания. Мы здесь на Дону проживаем в многонациональной семье. У нас никогда не было конфликтов межнациональных и каких-либо других конфликтов. Не стоит опасаться.

Условия пребывания для всех в Ростове будут комфортными. Ростов как южный веселый город порадует любых гостей. Ранее у нас не было инцидентов по данному вопросу, который вы задали», – сказал Гуськов.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира
Комментарии (26)
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Siql13
1529156643
Он по городу ходит вообще?
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Рубик Докоян
1529156955
Толерантный ты наш, расскажи это всё донским казакам и армянской диаспоре. Плавать будешь в реке не выходя на левый или правый берег Дона...
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Shogun
1529157184
Он сам то понял что сказал - У нас свободный город с толерантным, терпимым отношением к людям другой расы, национальности, вероисповедания. - И знает ли он вообще кто такие ЛГБТ, а точнее кто представляет их
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giluxa1963
1529157965
казаки и ****** не совместимы
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Боцман59rus
1529158002
у нас полная дума своих - мы привыкли.)))
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Мары
1529160030
Обожаю я нашу власть. Если врать, то во всём.
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kazak161
1529162172
Причем здесь люди другой расы и пид...сы,прилюдно бить не будут,отведут в подворотню печень с почками отобьют и отпустят восвояси!
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OfaZavr
1529165131
зачем обобщать, не факт что у всех такое же отношение)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1529165767
В Ростове на Садовой есть булочная с вывеской: "Содомитам вход воспрещён!" - вот это и есть истинное и единственно возможное отношение ростовчан к этой теме.
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Krossmen73
1529174091
Ростов всегда был гостеприимным тёплым южным городом для всех наций,НО не для п. и. д. о. р. о. в.!Такой нации не существует!Пусть только попробуют растянуть свои радужные флажки и зонтики,ребятки с Нахичевани или казачки быстро определят им место куда ...
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