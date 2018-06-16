Замгубернатора: «Ростов – толерантный город. Представителям ЛГБТ не стоит опасаться проблем во время ЧМ-2018»

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что иностранным болельщикам с нетрадиционной сексуальной ориентацией не стоит ничего бояться во время чемпионата мира. По словам представителя власти, Ростов-на-Дону – толерантный город.

«Не будет ли проблем у представителей сексуальных меньшинств в Ростове-на-Дону? У нас свободный город с толерантным, терпимым отношением к людям другой расы, национальности, вероисповедания. Мы здесь на Дону проживаем в многонациональной семье. У нас никогда не было конфликтов межнациональных и каких-либо других конфликтов. Не стоит опасаться.

Условия пребывания для всех в Ростове будут комфортными. Ростов как южный веселый город порадует любых гостей. Ранее у нас не было инцидентов по данному вопросу, который вы задали», – сказал Гуськов.