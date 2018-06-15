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    ФИФА – о пустых местах на «Екатеринбург Арене»: «Число зрителей может зависеть от многих факторов»

    ФИФА разъяснила ситуацию с пустыми местами на «Екатеринбург Арене» на матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Египта и Уругвая (0:1).

    На поединок было продано 32 тысячи билетов. На игре присутствовало чуть более 27 тысяч зрителей.

    «Мы можем подтвердить, что официальная посещаемость матча Египет – Уругвай в Екатеринбурге составляет 27 015 зрителей. Официальная вместимость стадиона – 33 061. Тот факт, что число зрителей отличается от количества распределенных билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе от неявки зрителей в день матча), которые в настоящее время изучаются ФИФА», – сообщила пресс-служба организации.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.06.2018 18:12
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 12:43

      Плохо у нас подготовились к ЧМ, хромает организация.

      2
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      Рейтинг: +68

      stasok 15 июня 2018, 21:40

      Повторюсь. Был на стадионе. Билетов уже за две недели не было. Возможно это организация такая. Их автоматы билеты не считывал, длинная очередь стояла в сервисный центр. А какая страна играет тут ни причем. Очень много желающих приобрести билетик, даже за большие деньги, так и не попали.

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 июня 2018, 19:58

      Ну фифа ты даёшь!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 15 июня 2018, 19:53

      Факторы простые- плохая организация продажи билетов и заоблачные цены.

      5
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 15 июня 2018, 19:45

      Сейчас на Японию-Сенегал тоже нет билетов. Вангую трибуны опять будут не полные.

      4
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 15 июня 2018, 19:42

      Все потому что фифа гомосеки! Мало того что цены конские задрали так еще и продажа через жопу организована! Возмущение мое зашкаливает! Я полгода пытался билет на этот матч купить, то лотерея не прокатила, то билетов нет, вчера появились билеты по 9900, ну думаю куплю! Хертотам, их оказывается выкупить можно было только до 14 июня, за 2 дня до матча! Горите в аду с такой организацией!

      8
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 15 июня 2018, 19:15

      я, васся, пытался еще на первом этапе каждый день билеты приобрести...так я даже не смог пройти по алгоритму на сайте, меня просто сбрасывали.....а теперь, у этих ...лядей какие то еще причины пустых трибун нашлись!!!!

      3
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 15 июня 2018, 19:14

      Уровень зарплат Екатеринбурга в разы меньше московских....а цена билета, ****, как номер телефона!!! Хорошо, что ещё 27000 пришло! Ну и климат Уральский сыграл свою роль...

      4
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 15 июня 2018, 19:12

      ... не могу при такой пенсии покупать билет,который стоит половину моей пенсии.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > FaTeK1945ru 15 июня 2018, 20:02

      Пенсия 24 тысячи?Да ты миллионер!

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      Рейтинг: +2863

      nemolod > Gullit 76 16 июня 2018, 09:47

      За пределами столиц пенсии редко дотягивают до 15-17 тысяч,а 24000 - это пенсии отставных военных,силовиков,чиновников!

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      Рейтинг: +1342

      Lilipyt 15 июня 2018, 19:09

      Сколько приехало болельщиков поддержать своих столько и сидит. Египет и Уругвай не столь популярны у нас в стране, только отдельные персоны. В добавок в такую рань все работают, это в остальном мире летом отдыхают.

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