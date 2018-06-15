ФИФА – о пустых местах на «Екатеринбург Арене»: «Число зрителей может зависеть от многих факторов»

ФИФА разъяснила ситуацию с пустыми местами на «Екатеринбург Арене» на матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Египта и Уругвая (0:1).

На поединок было продано 32 тысячи билетов. На игре присутствовало чуть более 27 тысяч зрителей.

«Мы можем подтвердить, что официальная посещаемость матча Египет – Уругвай в Екатеринбурге составляет 27 015 зрителей. Официальная вместимость стадиона – 33 061. Тот факт, что число зрителей отличается от количества распределенных билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе от неявки зрителей в день матча), которые в настоящее время изучаются ФИФА», – сообщила пресс-служба организации.