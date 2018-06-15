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  • ФИФА – о пустых местах на «Екатеринбург Арене»: «Число зрителей может зависеть от многих факторов»

ФИФА – о пустых местах на «Екатеринбург Арене»: «Число зрителей может зависеть от многих факторов»

15 июня 2018, 18:12
23

ФИФА разъяснила ситуацию с пустыми местами на «Екатеринбург Арене» на матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Египта и Уругвая (0:1).

На поединок было продано 32 тысячи билетов. На игре присутствовало чуть более 27 тысяч зрителей.

«Мы можем подтвердить, что официальная посещаемость матча Египет – Уругвай в Екатеринбурге составляет 27 015 зрителей. Официальная вместимость стадиона – 33 061. Тот факт, что число зрителей отличается от количества распределенных билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе от неявки зрителей в день матча), которые в настоящее время изучаются ФИФА», – сообщила пресс-служба организации.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Египет Уругвай
Комментарии (23)
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Федя Кабак
1529075904
Мля....да позор! В Питере тоже мест выше крыши
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GermanVo
1529076143
То билеты хрен достанешь, а у них мест куча.
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Полная Канистра
1529077040
копать глубоко не надо тут дураку понятно цены запредельные а вы тут несколько нашли факторов Урежьте цены идиоты и детям инвалидам вход бесплатный обеспечьте
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Dmitriy.Rosso
1529077382
Цены не ******* бы завышенные в разы и был бы аншлаг. Стадион в екб говно ещё и цены такие
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229728905
1529078934
35 т.р. льготный билет для граждан РФ где-то не верхнем ярусе, а так 40-50 т.р. Для уральцев это неприемлемо.
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FaTeK1945ru
1529079164
... не могу при такой пенсии покупать билет,который стоит половину моей пенсии.
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dendiesel
1529079249
Уровень зарплат Екатеринбурга в разы меньше московских....а цена билета, ****, как номер телефона!!! Хорошо, что ещё 27000 пришло! Ну и климат Уральский сыграл свою роль...
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Иванов Иван Иванович
1529080952
Все потому что фифа гомосеки! Мало того что цены конские задрали так еще и продажа через жопу организована! Возмущение мое зашкаливает! Я полгода пытался билет на этот матч купить, то лотерея не прокатила, то билетов нет, вчера появились билеты по 9900, ну думаю куплю! Хертотам, их оказывается выкупить можно было только до 14 июня, за 2 дня до матча! Горите в аду с такой организацией!
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Иванов Иван Иванович
1529081138
Сейчас на Японию-Сенегал тоже нет билетов. Вангую трибуны опять будут не полные.
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tesch
1529081633
Факторы простые- плохая организация продажи билетов и заоблачные цены.
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