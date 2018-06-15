Болельщик-саудовец заплатил за поездку в московском такси 30 тысяч

Болельщику сборной Саудовской Аравии пришлось обратиться в полицию после поездки на такси от «Лужников» до гостиницы на проспекте Мира. Араб оказался обманут на 27 тысяч рублей.

«После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд 3 тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей, после этого он обратился в правоохранительные органы», – рассказал источник.

Это уже не первый инцидент с такси за текущую неделю.