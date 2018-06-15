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    Болельщик-саудовец заплатил за поездку в московском такси 30 тысяч

    Болельщику сборной Саудовской Аравии пришлось обратиться в полицию после поездки на такси от «Лужников» до гостиницы на проспекте Мира. Араб оказался обманут на 27 тысяч рублей.

    «После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд 3 тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей, после этого он обратился в правоохранительные органы», – рассказал источник.

    Это уже не первый инцидент с такси за текущую неделю.

    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2018 14:56
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 15 июня 2018, 20:42

      лох

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 15 июня 2018, 19:58

      Ну они нас тоже *********

      -1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 июня 2018, 18:33

      таксист случайно нолик лишний нажал походу.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2018, 18:31

      ошибку допустил что карточкой расплатился, таксист быстро сообразил как можно поступить)

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 июня 2018, 18:13

      вызвал такси до гостиницы за 3000руб., тут даже 3000 рублей многовато!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 июня 2018, 18:04

      А сколько он накатал не пишут? Может целый день ездил.

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 15 июня 2018, 17:55

      С какой стати таксист с арабом договаривались? Есть же счетчик, по которому все платят. А если нет, то это "нелегал", и ехать с таким не стоит. У меня знакомый как-то в казине 200 т. поднял... был при бабках, пока в такси не сел подобное, и никакого ЧМ не надо было для этого.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июня 2018, 17:49

      Для кого ЧМ, а для кого Эльдорадо. Ещё и не такое услышим про такси, гостиницы, бары и т.д.

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 15 июня 2018, 17:40

      Таксист 30000 с араба с помощью такси. Нефтемагнаты с помощью бензина с нас, государство с помощью поднятия пенсионного возраста, кто-то с помощью гречки. Такая у нас страна, такие люди, к сожалению.
      Это ужасно.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июня 2018, 17:36

      Как бы такси в стране не запретили после ЧМ.
      А то непорядок, творят что хотят и налоги не платят!

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