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  • Болельщик-саудовец заплатил за поездку в московском такси 30 тысяч

Болельщик-саудовец заплатил за поездку в московском такси 30 тысяч

15 июня 2018, 14:56
31

Болельщику сборной Саудовской Аравии пришлось обратиться в полицию после поездки на такси от «Лужников» до гостиницы на проспекте Мира. Араб оказался обманут на 27 тысяч рублей.

«После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд 3 тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей, после этого он обратился в правоохранительные органы», – рассказал источник.

Это уже не первый инцидент с такси за текущую неделю.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Саудовская Аравия
Комментарии (31)
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vladik12
1529063798
А разве сами эти 3 к от "Лужи" до проспекта Мира - не перебор?..
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subbotaspartak
1529064690
Карточка в такси? Мы в одной стране живём? У нас в Сибири всё рублём.
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Croissant
1529065874
Что сказать, ублюдки, позорят свою же страну на весь мир.
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stoner25
1529068619
600 рублей цена поездки этой
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омск55
1529068949
Наказывать жестоко таких таксистов , хотя скорей это гастарбайтер (лишение прав пожизненно, запретить въезд в страну пожизненно)
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SPACE TRUCKIN
1529070627
неприятно - кому то праздник,а кому - возможность срубить бабла обманом...наверняка - гастарбайтеры,которым нет дела до футбола и какой то человеческой морали...
Ответить
MaxRnD
1529072951
Дело Остапа Бендера бессмертно
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Рубик Докоян
1529074154
Для кого ЧМ, а для кого Эльдорадо. Ещё и не такое услышим про такси, гостиницы, бары и т.д.
Ответить
OfaZavr
1529076716
ошибку допустил что карточкой расплатился, таксист быстро сообразил как можно поступить)
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Игорь В
1529081924
Ну они нас тоже *********
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