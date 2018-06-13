Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Таксист из Санкт-Петербурга запросил у мексиканки за двухкилометровую поездку 7 тысяч. Его ищет полиция

Таксист из Санкт-Петербурга запросил у мексиканки за двухкилометровую поездку 7 тысяч. Его ищет полиция

13 июня 2018, 23:07
15

Болельщица сборной Мексики, базирующаяся в Санкт-Петербурге, пожаловалась на таксиста, который затребовал у нее за поездку 7 тысяч рублей. Дорога составила при этом два километра.

«Соответствующее заявление в правоохранительные органы сделала жительница Мехико, которая прибыла в Петербург в мае по однократной визе. Она сообщила, что водитель такси на автомобиле BMW вечером 8 июня подвез ее от Дворцовой площади до Невского проспекта, 45 и потребовал заплатить за поездку 7000 рублей.

Услышав отказ, он заблокировал двери и настоял на оплате. Женщина отдала таксисту 6000 рублей, после чего покинула салон машины.

При проверке данного сообщения была установлена личность хозяина автомобиля, жителя города Гатчина. Автомобиль поставлен на учет, местонахождение машины и водителя устанавливаются», – сообщил источник.

Это не первый инцидент за день, связанный с чемпионатом мира-2018.

Источник: Интерфакс
Чемпионат мира Мексика
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
absent32
1528920760
это Россия. знают же, что рано или поздно попадешься. нет же какого нибудь мексикашку надо раздеть. а вдруг прокатит
Ответить
Рубик Докоян
1528921143
Таких случаев во время ЧМ будет, если не сотни, то десятки случаев. А для карманников и "ломщиков" так просто фестиваль начнётся.
Ответить
vladik12
1528921171
Узнаю брата Колю.
Ответить
Almazovich
1528921618
Опозорился!
Ответить
Rainmaker
1528928258
Мать их за ногу... На Россию и так гонят, а такие инциденты только подливают масла в огонь... уроды... свою же страну подставляют...
Ответить
Krossmen73
1528943457
Такими случаями никого не удивишь.На любом крупном соревновании в любой стране такие случаи происходят десятками...Ну а нашим журналистам только дай повод раздуть... Хотя сам случай обмана возмутителен.В столицах таксуют в основном среднеазиаты и кавказцы.А они ребята ушлые и нае....ть "ближнего" у них в крови.Такого допускать нельзя!Силовикам нужно переговорить с главами диаспор и прояснить им политику партии.Так будет быстрее и доходчивей для них.
Ответить
zigbert
1528954970
Не мешало бы найти негодяя и наказать.
Ответить
Blossiya
1528956575
Ой, да ладно. У нас в Москве разыскивают лжеполицейского, который на ул. Б.Грузинская (центр города, кто не знает) подошел к болельщику из Бразилии, попросил предъявить документы и содержимое карманов. Все посмотрел, вернул, но только потом гость не досчитался 1 400 $ Хотя я уже не уверена, что это лжеполицейский, Может и настоящий)))
Ответить
tesch
1528962028
Убер всем в помощь.
Ответить
OfaZavr
1528964222
ничего удивительного, таких случаев еще будет навалом))
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
13
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+