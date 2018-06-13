Таксист из Санкт-Петербурга запросил у мексиканки за двухкилометровую поездку 7 тысяч. Его ищет полиция

Болельщица сборной Мексики, базирующаяся в Санкт-Петербурге, пожаловалась на таксиста, который затребовал у нее за поездку 7 тысяч рублей. Дорога составила при этом два километра.

«Соответствующее заявление в правоохранительные органы сделала жительница Мехико, которая прибыла в Петербург в мае по однократной визе. Она сообщила, что водитель такси на автомобиле BMW вечером 8 июня подвез ее от Дворцовой площади до Невского проспекта, 45 и потребовал заплатить за поездку 7000 рублей.

Услышав отказ, он заблокировал двери и настоял на оплате. Женщина отдала таксисту 6000 рублей, после чего покинула салон машины.

При проверке данного сообщения была установлена личность хозяина автомобиля, жителя города Гатчина. Автомобиль поставлен на учет, местонахождение машины и водителя устанавливаются», – сообщил источник.

Это не первый инцидент за день, связанный с чемпионатом мира-2018.