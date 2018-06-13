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    Таксист из Санкт-Петербурга запросил у мексиканки за двухкилометровую поездку 7 тысяч. Его ищет полиция

    Болельщица сборной Мексики, базирующаяся в Санкт-Петербурге, пожаловалась на таксиста, который затребовал у нее за поездку 7 тысяч рублей. Дорога составила при этом два километра.

    «Соответствующее заявление в правоохранительные органы сделала жительница Мехико, которая прибыла в Петербург в мае по однократной визе. Она сообщила, что водитель такси на автомобиле BMW вечером 8 июня подвез ее от Дворцовой площади до Невского проспекта, 45 и потребовал заплатить за поездку 7000 рублей.

    Услышав отказ, он заблокировал двери и настоял на оплате. Женщина отдала таксисту 6000 рублей, после чего покинула салон машины.

    При проверке данного сообщения была установлена личность хозяина автомобиля, жителя города Гатчина. Автомобиль поставлен на учет, местонахождение машины и водителя устанавливаются», – сообщил источник.

    Это не первый инцидент за день, связанный с чемпионатом мира-2018.

    Источник: Интерфакс

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    13.06.2018 23:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 11:17

      ничего удивительного, таких случаев еще будет навалом))

      2
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      Рейтинг: +8757

      tesch 14 июня 2018, 10:40

      Убер всем в помощь.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 14 июня 2018, 09:32

      у меня рэо тоже требует 7000 за горячую воду, потребленную на общедомовые нужды, хотя ни на какие общедомовые нужды горячая вода не тратится, и никто не ищет директора этого РЭО,правда я платить не собираюсь,но все равно,многие то платят

      2
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 14 июня 2018, 09:09

      Ой, да ладно. У нас в Москве разыскивают лжеполицейского, который на ул. Б.Грузинская (центр города, кто не знает) подошел к болельщику из Бразилии, попросил предъявить документы и содержимое карманов. Все посмотрел, вернул, но только потом гость не досчитался 1 400 $
      Хотя я уже не уверена, что это лжеполицейский, Может и настоящий)))

      5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 08:42

      Не мешало бы найти негодяя и наказать.

      5
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 14 июня 2018, 08:21

      Если это частный извоз водитель имеет право называть какую угодно сумму и главное перед началом поездки. За предварительно объявленный ценник искать водителя нельзя. А вот то что он заблокировал двери это уже конечно грубость.

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Tsigan 14 июня 2018, 08:35

      Если ты не в курсах - то у нас Лицензия должна быть у таксистов -а частный извоз запрещён!"

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 июня 2018, 05:30

      Такими случаями никого не удивишь.На любом крупном соревновании в любой стране такие случаи происходят десятками...Ну а нашим журналистам только дай повод раздуть... Хотя сам случай обмана возмутителен.В столицах таксуют в основном среднеазиаты и кавказцы.А они ребята ушлые и нае....ть "ближнего" у них в крови.Такого допускать нельзя!Силовикам нужно переговорить с главами диаспор и прояснить им политику партии.Так будет быстрее и доходчивей для них.

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      Рейтинг: +447

      Rainmaker 14 июня 2018, 01:17

      Мать их за ногу... На Россию и так гонят, а такие инциденты только подливают масла в огонь... уроды... свою же страну подставляют...

      3
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 14 июня 2018, 00:02

      Плохо, конечно....
      Но справедливости ради стоит отметить, что во многих странах обманывают и грабят почище нашего.... Но сейчас каждый инцидент будут раздувать до невероятных размеров... Печально....
      Безусловно, это не оправдывает действий этих людей....

      2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 13 июня 2018, 23:41

      Чую висяков будет у ск на десять лет вперед.

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