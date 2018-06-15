Кадыров: «Впереди еще много матчей, а Слепаков напишет новую песню о сборной»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в первом матче группового раунда чемпионата мира-2018 заявил, что участник Comedy Club Семен Слепаков напишет новую песню о национальной команде.

«Впереди еще матчи, и наша сборная должна выиграть. А Семен Слепаков напишет новую песню», – написал Кадыров в своем телеграме.

Незадолго до старта чемпионата мира-2018 Слепаков презентовал песню о российской национальной команде. В ней он предложил назначить Кадырова главным тренером сборной. При этом в песне россияне под руководством чеченского лидера проиграли Саудовской Аравии. После этого Кадыров пригласил комика к себе в гости, чтобы написать новую песню.