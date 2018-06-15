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  • Кадыров: «Впереди еще много матчей, а Слепаков напишет новую песню о сборной»

Кадыров: «Впереди еще много матчей, а Слепаков напишет новую песню о сборной»

15 июня 2018, 12:36
10

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в первом матче группового раунда чемпионата мира-2018 заявил, что участник Comedy Club Семен Слепаков напишет новую песню о национальной команде.

«Впереди еще матчи, и наша сборная должна выиграть. А Семен Слепаков напишет новую песню», – написал Кадыров в своем телеграме.

Незадолго до старта чемпионата мира-2018 Слепаков презентовал песню о российской национальной команде. В ней он предложил назначить Кадырова главным тренером сборной. При этом в песне россияне под руководством чеченского лидера проиграли Саудовской Аравии. После этого Кадыров пригласил комика к себе в гости, чтобы написать новую песню.

Источник: Telegram
Чемпионат мира Россия
Комментарии (10)
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red-white fox
1529055774
В песне россияне проиграли ОАЭ.
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djem94
1529057300
Или будет извиняться аххаха)))) вообще атас конечно Кадыров и ко
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O-Z
1529058733
Песня сбрей усы называется
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gor77
1529059045
Очень красивый вызов! )))))) 1 : 0 в пользу Кадырова! )))
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monser08
1529060421
После такого приглашения в гости Слепаков уже раз пять обосрался. Интересно, какую отмазку придумает чтобы не поехать. Хотя от Рамзана нигде не скроешься , тем более в России
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Обер-КанцлерЪ
1529063471
А если не напишет - что с ним будет?
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SPACE TRUCKIN
1529071581
можно ситуацию принимать с юмором,но от Кадырова звучит угрожающе...Слепаков срочно пишет песню-дифирамб сборной...))
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xapaycm
1529073913
Можно и про Слепакова песню написать, как он языком ветер гоняет и народ смешит. Клоун.
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komarinskiy
1529074222
Слепакову следует очень серьезно отнестись к словам Кадырова
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zigbert
1529138493
Новая песня уже в стадии завершения.
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