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    Кадыров: «Впереди еще много матчей, а Слепаков напишет новую песню о сборной»

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0) в первом матче группового раунда чемпионата мира-2018 заявил, что участник Comedy Club Семен Слепаков напишет новую песню о национальной команде.

    «Впереди еще матчи, и наша сборная должна выиграть. А Семен Слепаков напишет новую песню», – написал Кадыров в своем телеграме.

    Незадолго до старта чемпионата мира-2018 Слепаков презентовал песню о российской национальной команде. В ней он предложил назначить Кадырова главным тренером сборной. При этом в песне россияне под руководством чеченского лидера проиграли Саудовской Аравии. После этого Кадыров пригласил комика к себе в гости, чтобы написать новую песню.

    Источник: Telegram

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    15.06.2018 12:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:41

      Новая песня уже в стадии завершения.

      2
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 15 июня 2018, 17:50

      Слепакову следует очень серьезно отнестись к словам Кадырова

      1
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 15 июня 2018, 17:45

      Можно и про Слепакова песню написать, как он языком ветер гоняет и народ смешит. Клоун.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 15 июня 2018, 17:06

      можно ситуацию принимать с юмором,но от Кадырова звучит угрожающе...Слепаков срочно пишет песню-дифирамб сборной...))

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июня 2018, 14:51

      А если не напишет - что с ним будет?

      0
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      Рейтинг: +709

      monser08 15 июня 2018, 14:00

      После такого приглашения в гости Слепаков уже раз пять обосрался. Интересно, какую отмазку придумает чтобы не поехать. Хотя от Рамзана нигде не скроешься , тем более в России

      4
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      Рейтинг: +1819

      gor77 15 июня 2018, 13:37

      Очень красивый вызов! ))))))
      1 : 0 в пользу Кадырова! )))

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 15 июня 2018, 13:32

      Песня сбрей усы называется

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      Рейтинг: +60

      djem94 15 июня 2018, 13:08

      Или будет извиняться аххаха))))
      вообще атас конечно Кадыров и ко

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      Рейтинг: +258

      red-white fox 15 июня 2018, 12:42

      В песне россияне проиграли ОАЭ.

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