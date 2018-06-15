Роналдо: «Открытие ЧМ-2018 было просто невероятным!»

Бывший нападающий сборной Бразилии, чемпион мира-2002 Роналдо назвал невероятной церемонию открытия ЧМ-2018, которая состоялась накануне на стадионе «Лужники».

«Для меня было большой честью принять участие в этой прекрасной церемонии перед 80 тысячами болельщиков. Это было просто невероятно!

Было удивительно ощутить энергию всех пришедших на трибуны болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Спасибо вам!

Поздравляю Россию и удачи Бразилии», – написал Роналдо в инстаграме.