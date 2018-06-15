Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналдо: «Открытие ЧМ-2018 было просто невероятным!»

    Бывший нападающий сборной Бразилии, чемпион мира-2002 Роналдо назвал невероятной церемонию открытия ЧМ-2018, которая состоялась накануне на стадионе «Лужники».

    «Для меня было большой честью принять участие в этой прекрасной церемонии перед 80 тысячами болельщиков. Это было просто невероятно!

    Было удивительно ощутить энергию всех пришедших на трибуны болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Спасибо вам!

    Поздравляю Россию и удачи Бразилии», – написал Роналдо в инстаграме.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.06.2018 11:15
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 11:26

      Очень красочно и коротко.Молодцы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2018, 11:31

      футбольные открытия лучше даже, быстренько, кратко и по делу, на Олимпиадах раздувают на три часа спектаклей из которых не местным (а порой даже и местным) нихренашечки ничего не понятно, что вообще происходит без закадрового голоса.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > FanatSerj 15 июня 2018, 16:05

      ....без закадрового голоса и 100 грамм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      wshodi 15 июня 2018, 11:20

      Открытие понравилось больше, чем даже в Сочи.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11