Тренер Саудовской Аравии – о матче с Россией: «Нужно пережить и забыть эту постыдную ситуацию»

Правильно сгоняйте хоть в ничейку с Египтом.
Тактика у вас у вас максимально удобная для нашей сборной была, пытались контролировать мяч и в принципе местами даже очень неплохо получалось, но это было лакомым кусочком для нашей сборной если учитывать как мы прессинговали и не больную скорость этой самой перепасовки.
Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пиццу прокомментировал результат матча-открытия ЧМ против России (0:5).
«Не знаю, связано ли это с тем, что это был первый матч или с тем, что мы играли против хозяев. Не знаю, насколько это повлияло на результат. Мы сделали не совсем то, что планировали. Сопернику не потребовалось большого усилия, чтобы победить. Такие результаты необычны для игр такого уровня. Нам нужно восстановиться, пережить и забыть эту постыдную ситуацию», – сказал Пицци.
Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая