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    Тренер Саудовской Аравии – о матче с Россией: «Нужно пережить и забыть эту постыдную ситуацию»

    Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пиццу прокомментировал результат матча-открытия ЧМ против России (0:5).

    «Не знаю, связано ли это с тем, что это был первый матч или с тем, что мы играли против хозяев. Не знаю, насколько это повлияло на результат. Мы сделали не совсем то, что планировали. Сопернику не потребовалось большого усилия, чтобы победить. Такие результаты необычны для игр такого уровня. Нам нужно восстановиться, пережить и забыть эту постыдную ситуацию», – сказал Пицци.

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая

    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2018 01:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2018, 09:23

      Правильно сгоняйте хоть в ничейку с Египтом.
      Тактика у вас у вас максимально удобная для нашей сборной была, пытались контролировать мяч и в принципе местами даже очень неплохо получалось, но это было лакомым кусочком для нашей сборной если учитывать как мы прессинговали и не больную скорость этой самой перепасовки.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 июня 2018, 07:57

      Автобусом пренебрёг.А зря.Автобус он и на Ближнем Востоке автобус.5 штучек не получили бы.Но и на ноль не сыграли бы-кипер у саудитов мелковат и не очень силён в ремесле,как и вся команда)).Такая богатая страна,нет коррупции,нет мутко,а хоккеистов хороших нет)).

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      Рейтинг: +1819

      gor77 15 июня 2018, 07:01

      Матчи открытия чемпионатов всегда сложный процесс!
      Значит что-то пошло не так. Для арабов! ))))
      Но ведь это только первый тур!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июня 2018, 02:33

      Вырвите очко у Египта... Или у Уругвая...? А то и у двух соперников сразу!!!

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