Тренер Саудовской Аравии – о матче с Россией: «Нужно пережить и забыть эту постыдную ситуацию»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пиццу прокомментировал результат матча-открытия ЧМ против России (0:5).

«Не знаю, связано ли это с тем, что это был первый матч или с тем, что мы играли против хозяев. Не знаю, насколько это повлияло на результат. Мы сделали не совсем то, что планировали. Сопернику не потребовалось большого усилия, чтобы победить. Такие результаты необычны для игр такого уровня. Нам нужно восстановиться, пережить и забыть эту постыдную ситуацию», – сказал Пицци.

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия абсурдно слабая