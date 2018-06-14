Аршавин: «Англия не будет разочарована результатами ЧМ-2018»

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин дал прогноз на чемпионате мира-2018 для своей национальной команды и сборной Англии.

«Шансы сборной Англии на ЧМ-2018? Думаю, вы не будете на столько разочарованы, как после прошлых турниров. Что касается сборной России, то надеюсь, что наша команда достаточно сильна, чтобы добиться выхода из группы», – приводит слова Аршавина ВВС.

Сборной Англии предстоит сыграть на групповом этапе ЧМ-2018 с командами Бельгии, Панамы и Туниса.