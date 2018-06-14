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    Аршавин: «Англия не будет разочарована результатами ЧМ-2018»

    Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин дал прогноз на чемпионате мира-2018 для своей национальной команды и сборной Англии.

    «Шансы сборной Англии на ЧМ-2018? Думаю, вы не будете на столько разочарованы, как после прошлых турниров. Что касается сборной России, то надеюсь, что наша команда достаточно сильна, чтобы добиться выхода из группы», – приводит слова Аршавина ВВС.

    Сборной Англии предстоит сыграть на групповом этапе ЧМ-2018 с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 06:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 14 июня 2018, 08:14

      Надеюсь, что эти нытики вылетят уже в групповой стадии.

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