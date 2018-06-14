Сегодня в России стартует чемпионат мира-2018

14 июня, уже сегодня, в России откроется 21-й чемпионат мира по футболу. 2 декабря 2010 года весь мир узнал о проведении соревнования в нашей стране, 2751 день благополучно миновал, и через несколько часов в «Лужниках» будет дан стартовый свисток.

32 команды, 736 футболистов, десятки судей, десятки тысяч зрителей на стадионах, миллионы людей у экранов телевизоров – все это на один месяц станет одним целым. Праздник футбола стартует!

Следи за всеми событиями чемпионата на «Бомбардире».