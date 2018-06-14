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    Сегодня в России стартует чемпионат мира-2018

    14 июня, уже сегодня, в России откроется 21-й чемпионат мира по футболу. 2 декабря 2010 года весь мир узнал о проведении соревнования в нашей стране, 2751 день благополучно миновал, и через несколько часов в «Лужниках» будет дан стартовый свисток.

    32 команды, 736 футболистов, десятки судей, десятки тысяч зрителей на стадионах, миллионы людей у экранов телевизоров – все это на один месяц станет одним целым. Праздник футбола стартует!

    Следи за всеми событиями чемпионата на «Бомбардире».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 00:31
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 14 июня 2018, 17:31

      Наша победа в 1-2 мяча.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 14 июня 2018, 17:17

      Ребята,играйте красиво!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 14 июня 2018, 16:35

      ПОЕХАЛИ!!!...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Bandit7 14 июня 2018, 16:08

      Успехов России

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 14 июня 2018, 15:48

      главное - чтоб не было равнодушных на поле! будем болеть за тех,кто есть - другой сборной у нас нет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 июня 2018, 15:44

      Удачи России с Чемпионатом! Ну и сборной России - не опозориться... хотя бы...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 14 июня 2018, 15:39

      Чем отметился первый день чемпионата мира в России?
      А я скажу:
      - увеличение пенсионного возраста;
      - повышение ставки НДС;
      Это, заметьте, всего только первый день чемпионата, а их еще - много...))))

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Blossiya 14 июня 2018, 15:46

      под шумок ЧМ-18 напринимают законов - через месяц народ офигеет-что?где?когда?!!! но поздно будет ... пипл всё схавает, как обычно,не заметив...

      10
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Blossiya 14 июня 2018, 16:05

      С языка сняли.Я и зашёл на эту ветку ,что бы сказать,что как поёт Гребенщиков" Нас с тобою на...ли".Повышение пенсионного возраста в день открытия ЧМ ,это просто издевательство над лолами.Но все будут петь и плясать.

      6
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      ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt > андрей андреев 14 июня 2018, 16:10

      перед Олимпиадой в Сочи тоже втихоря напринимали по поводу запретов митингов и экстремизма с Украиной. Теперь по нас ударили со всей мощью.

      5
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > андрей андреев 14 июня 2018, 16:40

      Мой друг в подобной ситуации задаёт всем вопрос: " А ты за кого голосовал?.." И сам отвечает: " Ну вот и соси!..."

      6
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 14 июня 2018, 15:25

      А что предсказали обезьянки?
      Обезьянки , без подлянки, - ПРЕДСКАЗАЛИ победу России! Крокодилы - бразильские верзилы - ПРЕДСКАЗАЛИ победу России!
      Кот из музея, без ротозея, ПРЕДСКАЗАЛ победу России!
      Петух, красный ух, ПРЕДСКАЗАЛ победу России!
      Все голосуют за победу России!
      И пусть попробует не выиграть!
      Деваться НЕКУДА.
      Надо побеждать и оправдать ДОВЕРИЕ зверинцев.
      Они очень хотят, чтобы победила Россия!!!
      ВЕРИМ! ЛЮБИМ! НАДЕЕМСЯ!!!
      Забыли?
      Нет, не забыли!
      Давайте не забывать!!!

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      Рейтинг: +2635

      swot1205 14 июня 2018, 15:14

      покажем им кузькину мать

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 14 июня 2018, 14:54

      Этот тренер все равно ни чего не решает, так что вся надежда на ребят. Здоровья и удачи.

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