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Сегодня в России стартует чемпионат мира-2018

14 июня 2018, 00:31
75

14 июня, уже сегодня, в России откроется 21-й чемпионат мира по футболу. 2 декабря 2010 года весь мир узнал о проведении соревнования в нашей стране, 2751 день благополучно миновал, и через несколько часов в «Лужниках» будет дан стартовый свисток.

32 команды, 736 футболистов, десятки судей, десятки тысяч зрителей на стадионах, миллионы людей у экранов телевизоров – все это на один месяц станет одним целым. Праздник футбола стартует!

Следи за всеми событиями чемпионата на «Бомбардире».

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (75)
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Боцман59rus
1528926170
уууураааа!!!! -Всех порвем, кого не порвем , будем учить играть в хоккей, научим играть в хоккей - порвем в хоккей ...
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Томь вперёд
1528956592
Вперёд, Россия! Не смотря ни на что верим!
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insider_retro
1528960141
Хочется успешного старта, достойного выступления и заслуженного итогового результата для нашей сборной!!!!!!...))
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OfaZavr
1528962649
Всех поздравляю с началом этого масштабного и захватывающего зрелища! лишь бы от начала и до конца все прошло идеально, а любимые команда порадовали своих болельщиков! ну и конечно удачи нашей сборной, ждем только победы!
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Мары
1528965148
Ну что ж, удачи нашим неваляжкам. УДАЧИ !!!
Ответить
Wolk36
1528966558
Вперёд Россия только победа,удачи вам ребятки,покажите на что вы способны Беларусь за вас!!!
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hollnder
1528966981
Вперёд Саудовская Аравия!) Иншаллах!)
Ответить
hollnder
1528967049
Беларусь за Саудовскую Аравию!
Ответить
zigbert
1528974437
Вперед к победе Россия!!!
Ответить
Blossiya
1528979948
Чем отметился первый день чемпионата мира в России? А я скажу: - увеличение пенсионного возраста; - повышение ставки НДС; Это, заметьте, всего только первый день чемпионата, а их еще - много...))))
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