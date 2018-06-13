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  • Министр спорта Украины разослал 35 странам письма с призывом бойкотировать ЧМ. В турнире участвуют 32 сборные

Министр спорта Украины разослал 35 странам письма с призывом бойкотировать ЧМ. В турнире участвуют 32 сборные

13 июня 2018, 18:20
41

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в фэйсбуке сообщил, что направил письма главам минспорта 35 государств с призывом бойкотировать чемпионат мира в России на политическом уровне.

При этом в турнире принимают участие сборные 32-х стран.

«Написал письма всем министрам, ответственным за спорт, тех 35 стран, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне. Покажите Путину красную карточку», – написал Жданов.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

UPD: позже Жданов исправил в своем сообщении цифру 35 на 31.

Источник: Facebook.com
Чемпионат мира
Комментарии (41)
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1528904343
одно место подотри своей бумашкой
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upiter622
1528904865
У меня складывается такое ощущение,что все министры на украине с образованием двух классов!Такой бред!!!Жадность и зависть!!! — Кум, а кум, пристрели меня, чтобы не мучиться! — Да я бы пристрелил, да все патроны у меня закончились! — Так я продам тебе!
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Torvald64
1528906197
Он, поди-ка так увлёкся, что даже Путину такое письмо написал)
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OfaZavr
1528906329
угомонитесь уже засланцы, все адекватные приехали и получают удовольствие!
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Гуус
1528906679
Дауны че сказать!
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серега кашин
1528907133
хохлы походу самая ****..ая страна в мире
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Рубик Докоян
1528907785
Стоило столько писем рассылать по разным странам, написал одно бы в Спортлото...
Ответить
GoLenaStop
1528907914
И при написании писем обкончался от полного самоудовлетворения... ХА! Кончита Наворотилова! Это просто позор какой-то!...
Ответить
Smekaev
1528907994
Ну так правильно - так хоть три страны как бы откликнутся, и не поедут на ЧМ, о чем и сообщат в украинской прессе.
Ответить
lordmrv
1528917200
Хохол останется хохлом Хоть ты пусти ЕГО в Европу Где надо действовать умом, Он напрягает только жопу. И потому-то на Руси Завещано аж Мономахом: «Связаться Боже упаси! С тремя — жидом, хохлом и ляхом «. Коварен жид, хотя и слеп ; Кичливый лях — похуже *****, Хохол же — съест с тобою хлеб, И тут же в суп тебе нагадит. «Хохлы» Т.Г.Шевченко 1851г. Простите что скопировал.
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