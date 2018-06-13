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    Министр спорта Украины разослал 35 странам письма с призывом бойкотировать ЧМ. В турнире участвуют 32 сборные

    Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в фэйсбуке сообщил, что направил письма главам минспорта 35 государств с призывом бойкотировать чемпионат мира в России на политическом уровне.

    При этом в турнире принимают участие сборные 32-х стран.

    «Написал письма всем министрам, ответственным за спорт, тех 35 стран, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне. Покажите Путину красную карточку», – написал Жданов.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

    UPD: позже Жданов исправил в своем сообщении цифру 35 на 31.

    Источник: Facebook.com

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    13.06.2018 18:20
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    Комментарии41
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 13 июня 2018, 22:13

      Хохол останется хохлом
      Хоть ты пусти ЕГО в Европу
      Где надо действовать умом,
      Он напрягает только жопу.
      И потому-то на Руси
      Завещано аж Мономахом:
      «Связаться Боже упаси!
      С тремя — жидом, хохлом и ляхом «.
      Коварен жид, хотя и слеп ;
      Кичливый лях — похуже *****,
      Хохол же — съест с тобою хлеб,
      И тут же в суп тебе нагадит.
      «Хохлы» Т.Г.Шевченко 1851г.

      Простите что скопировал.

      4
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      ...
      Рейтинг: +886

      xColaz > lordmrv 14 июня 2018, 02:45

      Это великолепно. Жаль нельзя поставить тысячу лайков)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский > lordmrv 14 июня 2018, 09:08

      это правда про босату писал Шевченко?

      0
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      ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya > lordmrv 14 июня 2018, 10:06

      Ты любитель распространять фейки? А с чего?

      Стилистика, образный строй совершенно чуждые и перу Шевченко, и поэзии 19 века.

      Тем не менее, в условиях пропаганды ненависти между русскими и украинцами, охватившей, а лучше сказать, внедренной в СМИ, фальсификация живет, тиражируется и питает означенную ненависть .


      Стихотворение было написано некто Нощенко в 2009 году, опубликовано на сайте современной поэзии. Оно торчало на сайте до 03.04.2014 года, пока пропагандистский, надо полагать, отдел ведомств, разжигающих ненависть, не велел ему убрать его, чтобы "легализовать" фейк об авторстве Шевченко. А может, и сам поэт устыдился и убрал. Об этом и история, и поэт умалчивают. Главное: следы на ресурсе "Стихи.ру" остались.

      Сам уберешь свой поклеп?

      4
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      ...
      Рейтинг: +8757

      tesch > Blossiya 14 июня 2018, 10:39

      Натали, это они так подпитывают свою ненависть.

      3
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      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Blossiya 14 июня 2018, 17:25

      Наталья, ни чем Вас лично, оскорбить не хотел.
      1. Есть украинцы, а есть хохлы и я их делю, убедился на жизненных примерах.
      2. Моя семья помогает обосноваться двум семьям с Луганска у нас (работа, жильё и т.д.). Они украинцы. А мой брат приютил у себя двоих с Черниговщины, дал работу, кров, так они уезжали, сдали его инструмент в скупку и смылись. Это хохлы. Про них и стих.
      3. Я написал что скопировал. Ресурс пикабу.
      4. Бомбардир не место для этого диспута, можем перейти в личку.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3254

      orech > Серёга Краснодарский 16 июня 2018, 09:47

      нет. Это фейк. Болваны ведутся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 13 июня 2018, 21:49

      Кляузник

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 13 июня 2018, 21:23

      Кастрюлеголовый навсякий случай еще 3м послал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      f00t 13 июня 2018, 21:15

      Фото Эмери в тему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 13 июня 2018, 21:00

      ответ Лаврова: дебилы, ****ь)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1123

      Smekaev 13 июня 2018, 19:39

      Ну так правильно - так хоть три страны как бы откликнутся, и не поедут на ЧМ, о чем и сообщат в украинской прессе.

      6
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      ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > Smekaev 13 июня 2018, 20:13

      США, украина и че нибудь типа грузии)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > mihail200606 13 июня 2018, 21:10

      и 3 шпроты разного посола /прибалты/

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 13 июня 2018, 19:38

      И при написании писем обкончался от полного самоудовлетворения... ХА! Кончита Наворотилова! Это просто позор какой-то!...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июня 2018, 19:36

      Стоило столько писем рассылать по разным странам, написал одно бы в Спортлото...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 июня 2018, 19:25

      хохлы походу самая ****..ая страна в мире

      6
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      Рейтинг: +800

      forward33 > серега кашин 13 июня 2018, 21:01

      чинуши точно))

      2
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 13 июня 2018, 19:21

      так вот же Песков сообщает, что к нам таки приедут Главы
      Казахстана, Белоруссии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Панамы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, Парагвая, Азербайджана, Руанды, Боливии, Ливана, Армении, а также представители Саудовской Аравии и КНДР.
      Можно сказать, весь цвет мировой политики.

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      Рейтинг: +37

      f00t > Blossiya 13 июня 2018, 21:17

      Руанды, Боливии, Ливана - не было в сообщении.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Blossiya 13 июня 2018, 21:58

      Не хватает Жан Бедель Бокасса

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