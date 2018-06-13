Министр спорта Украины разослал 35 странам письма с призывом бойкотировать ЧМ. В турнире участвуют 32 сборные

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в фэйсбуке сообщил, что направил письма главам минспорта 35 государств с призывом бойкотировать чемпионат мира в России на политическом уровне.

При этом в турнире принимают участие сборные 32-х стран.

«Написал письма всем министрам, ответственным за спорт, тех 35 стран, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне. Покажите Путину красную карточку», – написал Жданов.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

UPD: позже Жданов исправил в своем сообщении цифру 35 на 31.