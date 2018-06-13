Министр спорта Украины разослал 35 странам письма с призывом бойкотировать ЧМ. В турнире участвуют 32 сборные

Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти ЕГО в Европу
Где надо действовать умом,
Он напрягает только жопу.
И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
«Связаться Боже упаси!
С тремя — жидом, хохлом и ляхом «.
Коварен жид, хотя и слеп ;
Кичливый лях — похуже *****,
Хохол же — съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит.
«Хохлы» Т.Г.Шевченко 1851г.
Простите что скопировал.
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в фэйсбуке сообщил, что направил письма главам минспорта 35 государств с призывом бойкотировать чемпионат мира в России на политическом уровне.
При этом в турнире принимают участие сборные 32-х стран.
«Написал письма всем министрам, ответственным за спорт, тех 35 стран, чьи футбольные команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне. Покажите Путину красную карточку», – написал Жданов.
Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
UPD: позже Жданов исправил в своем сообщении цифру 35 на 31.