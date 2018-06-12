Главные новости дня. «Реал» сообщил о назначении Лопетеги, матч Россия – Саудовская Аравия обслужат аргентинские судьи

«Милан» хочет просмотреть Алексея Миранчука на матче Россия – Саудовская Аравия.
Игру Россия – Саудовская Аравия обслужат аргентинские арбитры.
Алисон рассказал, как ему нравится жить в Сочи.
Неймар обратился к Коутиньо с поздравлением на русском языке.
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Источник: Бомбардир.ру