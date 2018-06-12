Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главные новости дня. «Реал» сообщил о назначении Лопетеги, матч Россия – Саудовская Аравия обслужат аргентинские судьи

    «Милан» хочет просмотреть Алексея Миранчука на матче Россия – Саудовская Аравия.

    Игру Россия – Саудовская Аравия обслужат аргентинские арбитры.

    Алисон рассказал, как ему нравится жить в Сочи.

    Неймар обратился к Коутиньо с поздравлением на русском языке.

    Гризманн принял решение о своем будущем. И дал комментарий на пресс-конференции.

    «Интер» может заплатить 47 миллионов за Промеса.

    В Италии сообщили о возможном перехода Головина в «Ювентус» уже сегодня.

    «Локомотив» заплатит 1,5 миллиона за Жемалетдинова.

    «Гранада» пожаловалась на «Рубин» в ФИФА.

    «Реал» назначил Лопетеги главным тренером.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2018 21:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11