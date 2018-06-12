Главные новости дня. «Реал» сообщил о назначении Лопетеги, матч Россия – Саудовская Аравия обслужат аргентинские судьи

«Милан» хочет просмотреть Алексея Миранчука на матче Россия – Саудовская Аравия.

Игру Россия – Саудовская Аравия обслужат аргентинские арбитры.

Алисон рассказал, как ему нравится жить в Сочи.

Неймар обратился к Коутиньо с поздравлением на русском языке.

Гризманн принял решение о своем будущем. И дал комментарий на пресс-конференции.

«Интер» может заплатить 47 миллионов за Промеса.

В Италии сообщили о возможном перехода Головина в «Ювентус» уже сегодня.

«Локомотив» заплатит 1,5 миллиона за Жемалетдинова.

«Гранада» пожаловалась на «Рубин» в ФИФА.

«Реал» назначил Лопетеги главным тренером.