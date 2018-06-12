Гризманн: «Я принял решение о своем будущем, но пока не могу рассказать о нем»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн ответил на вопрос о своем будущем. Ранее сообщалось, что игрок может покинуть мадридский клуб и перейти в «Барселону».

«Я понимаю, что у вас большие ожидания, но еще не настал день, когда я могу рассказать об этом. Я принял решение, но сейчас не тот момент и не то место, чтобы о нем говорить», – сказал Гризманн.

Журналист задал Гризманну вопрос через гугл-переводчик. Французу запретили отвечать