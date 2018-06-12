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    Гризманн: «Я принял решение о своем будущем, но пока не могу рассказать о нем»

    Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн ответил на вопрос о своем будущем. Ранее сообщалось, что игрок может покинуть мадридский клуб и перейти в «Барселону».

    «Я понимаю, что у вас большие ожидания, но еще не настал день, когда я могу рассказать об этом. Я принял решение, но сейчас не тот момент и не то место, чтобы о нем говорить», – сказал Гризманн.

    Журналист задал Гризманну вопрос через гугл-переводчик. Французу запретили отвечать

    Источник: Marca

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    12.06.2018 19:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 июня 2018, 00:27

      Гризман похож на путану, которая набивает себе цену. Совершенно не серьёзный человек. Я бы на месте Барсы ещё вчера сказал ему нет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +139

      Антон Л > Александр52 13 июня 2018, 07:17

      Они даже Дембеле купили. А тот такие фортели выкидывал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2018, 21:54

      Каталония...Жирона?))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 июня 2018, 20:13

      Маккаби!(((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 12 июня 2018, 20:10

      Не надо мне делать лучше, пусть останется хорошо...

      1
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