Журналист задал Гризманну вопрос через гугл-переводчик. Французу запретили отвечать 

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн провел пресс-конференцию. На ней разрешалось задавать вопросы только на французском языке.

Испанский журналист решил задать вопрос через гугл переводчик, но представитель сборной Франции, который сидел возле Гризманна, запретил игроку отвечать на него.

Журналиста интересовало будущее игрока.