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    Журналист задал Гризманну вопрос через гугл-переводчик. Французу запретили отвечать 

    Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн провел пресс-конференцию. На ней разрешалось задавать вопросы только на французском языке.

    Испанский журналист решил задать вопрос через гугл переводчик, но представитель сборной Франции, который сидел возле Гризманна, запретил игроку отвечать на него.

    Журналиста интересовало будущее игрока.

    Источник: Twitter

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    12.06.2018 19:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +806

      тигрик 12 июня 2018, 23:15

      Я сам работаю с лягушатниками...таких мазей еще поискать надо, думают их гребанный язык должны знать все...высокомерные ублюдки...нелюди

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > тигрик 13 июня 2018, 03:18

      Дело здесь не в высокомерии а то что вопрос о будущем игрока, именно по этому запретили отвечать...

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2018, 21:56

      Мутко учись как говорить на иностранном языке))))

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > ЖОРРО 12 июня 2018, 22:55

      )))

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2018, 21:56

      Хитрюга))))

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      Ответить
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 12 июня 2018, 21:12

      Придет время и кому надо все узнают. Журналюги только и могут ,что провоцировать .

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      Рейтинг: +3843

      BP 12 июня 2018, 20:25

      Во избежание неверных переводов. Это нормально.

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