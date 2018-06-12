Аргентинец Питана рассудит Россия и Саудовскую Аравию в матче открытия чемпионата мира

В.В.-наше всё! И в промышленности,и в космосе,и на международной арене,и в экономике,в спорте,так ещё чуть-чуть и можно до культа личности дойти! А теперь ещё и в судействе! (в переводе с аргентинского,а в Аргентине язык случайно не испанский!)
Матч открытия чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии обслужит аргентинская бригада арбитров во главе с Нестором Питаной.
Его помощниками будут Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана. Четвертый рефери – Сандро Рикки из Бразилии.
Команду видеопомощника арбитра (VAR) составили Массимилиано Иррати (Италия), Мауро Вильяно (Аргентина), Карлос Астроза (Чили) и Даниэле Орсато (Италия).
Поединок Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 18:00 по московскому времени.