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    Аргентинец Питана рассудит Россия и Саудовскую Аравию в матче открытия чемпионата мира

    Матч открытия чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии обслужит аргентинская бригада арбитров во главе с Нестором Питаной.

    Его помощниками будут Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана. Четвертый рефери – Сандро Рикки из Бразилии.

    Команду видеопомощника арбитра (VAR) составили Массимилиано Иррати (Италия), Мауро Вильяно (Аргентина), Карлос Астроза (Чили) и Даниэле Орсато (Италия).

    Поединок Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФИФА

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    12.06.2018 18:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 13 июня 2018, 04:52

      В.В.-наше всё! И в промышленности,и в космосе,и на международной арене,и в экономике,в спорте,так ещё чуть-чуть и можно до культа личности дойти! А теперь ещё и в судействе! (в переводе с аргентинского,а в Аргентине язык случайно не испанский!)

      0
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      Рейтинг: +261

      salexeich 13 июня 2018, 00:23

      Желаю честного судейства и первой победе нашей сборной!
      Dum vivo, spero! – Пока живу, надеюсь!

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 июня 2018, 22:26

      Какая блдж ирония))

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 июня 2018, 22:08

      Нестор ! Ну ты там...,гм. Ну ты понял...

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 20:56

      Был в нашей истории еще один Нестор.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 12 июня 2018, 19:51

      Питана в переводе с аргентинского означает Путин. Вот и думайте

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > спанчес 12 июня 2018, 20:39

      там испанский...
      - но это не важно, южноамериканские судьи на мировых первенствах, это клоуны в большинстве своем, что нибудь отчебучат по любому.))

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июня 2018, 18:59

      ну аргентинец нашим подмогнет сто пудово

      0
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 12 июня 2018, 18:40

      А зачем такое кол-во видеосудей? Они там точно видеоповторы смотреть будут?

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