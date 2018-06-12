Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алисон – о Сочи: «Мне нравится завтракать с видом на море»

    Голкипер сборной Бразилии Алисон заявил, что ему нравится жить в Сочи, где «селесао» базируются во время проведения чемпионата мира-2018.

    «Мне нравится город, погода, возможность завтракать с видом на море. Думаю, мы выбрали лучшее место из возможных», – сказал Алисон.

    «Пятикратные» на групповом этапе мундиаля сыграют со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2018 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 12 июня 2018, 22:51

      Алисон...рассказал, в каких условиях тренируется сборная?
      Скажу вам так.
      В райских футбольных условиях живёт и тренируется!
      В райских!
      Таких условий бразильцы нигде не видели, даже у себя на родине!
      Завтракают с видом на море!
      Тренируются с видом на ГАНТЕЛИ!
      Обедают с видом на море!
      Купаются и загорают с видом на пляжи!
      Что ещё надо бразильцам для полного футбольного счастья?
      Есть и созданы все условия для полноценной подготовки к играм в группе!
      Россия создала прекрасные и равные условия для всех сборных Мира!
      Вперёд Бразилия!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2018, 20:16

      Буду надеется что вы в свою очередь порадуете нас хорошей игрой и результатом!))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11