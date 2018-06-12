Алисон – о Сочи: «Мне нравится завтракать с видом на море»

Голкипер сборной Бразилии Алисон заявил, что ему нравится жить в Сочи, где «селесао» базируются во время проведения чемпионата мира-2018.

«Мне нравится город, погода, возможность завтракать с видом на море. Думаю, мы выбрали лучшее место из возможных», – сказал Алисон.

«Пятикратные» на групповом этапе мундиаля сыграют со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.