Алисон – о Сочи: «Мне нравится завтракать с видом на море»

Алисон...рассказал, в каких условиях тренируется сборная?
Скажу вам так.
В райских футбольных условиях живёт и тренируется!
В райских!
Таких условий бразильцы нигде не видели, даже у себя на родине!
Завтракают с видом на море!
Тренируются с видом на ГАНТЕЛИ!
Обедают с видом на море!
Купаются и загорают с видом на пляжи!
Что ещё надо бразильцам для полного футбольного счастья?
Есть и созданы все условия для полноценной подготовки к играм в группе!
Россия создала прекрасные и равные условия для всех сборных Мира!
Вперёд Бразилия!
Голкипер сборной Бразилии Алисон заявил, что ему нравится жить в Сочи, где «селесао» базируются во время проведения чемпионата мира-2018.
«Мне нравится город, погода, возможность завтракать с видом на море. Думаю, мы выбрали лучшее место из возможных», – сказал Алисон.
«Пятикратные» на групповом этапе мундиаля сыграют со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.