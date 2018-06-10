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    Месси допустил, что может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси допустил, что может завершить международную карьеру после чемпионата мира-2018.

    «Могу ли я завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018? Не знаю, все будет зависеть от того, как он для нас закончится.

    Мы проиграли три финала, что привело к некоторым трудностям в отношениях с аргентинской прессой. У нас разные взгляды на значимость выхода в финал. Доходить до этой стадии непросто, это должно быть оценено», – сказал Месси.

    На групповом этапе ЧМ-2018 Аргентина сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.

    Источник: Sport.es

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    10.06.2018 20:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 11 июня 2018, 02:31

      Месси уже раз завершал играть в сборной, потом вернулся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 10 июня 2018, 23:04

      наши три финала и не снятся

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 10 июня 2018, 21:38

      Давно пора вообще завязывать играть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      Дон_Шип 10 июня 2018, 21:17

      однозначно сборная только выиграет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 10 июня 2018, 21:01

      А это так и будет - при любом результате.

      1
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