Месси допустил, что может завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси допустил, что может завершить международную карьеру после чемпионата мира-2018.

«Могу ли я завершить карьеру в сборной после ЧМ-2018? Не знаю, все будет зависеть от того, как он для нас закончится.

Мы проиграли три финала, что привело к некоторым трудностям в отношениях с аргентинской прессой. У нас разные взгляды на значимость выхода в финал. Доходить до этой стадии непросто, это должно быть оценено», – сказал Месси.

На групповом этапе ЧМ-2018 Аргентина сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.