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  • Абрамович не продал «Челси» самому богатому человеку Великобритании, который болеет за «Манчестер Юнайтед»

Абрамович не продал «Челси» самому богатому человеку Великобритании, который болеет за «Манчестер Юнайтед»

9 июня 2018, 12:58
3

Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался продавать клуб основателю и главе многонациональной нефтехимической корпорации INEOS Джиму Ратклиффу.

65-летний бизнесмен – самый богатый человек Великобритании с состоянием 21,05 миллиарда фунтов стерлингов. Капитал Абрамовича – 9,3 миллиарда фунтов. При этом Ратклифф болеет за «Манчестер Юнайтед», однако постоянно посещает матчи синих, поскольку стадион «Стэмфорд Бридж» находится близко к его дому.

Один из друзей Ратклиффа сообщил, что сумма сделки могла составить примерно 2 миллиарда.

Ранее у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы. После этого появились слухи, что россиянин рассматривает вариант с продажей «Челси».

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (3)
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vladimir-7
1528541721
Пока Абрамович не продал, поторгуются и продаст клуб Челси.
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батог
1528554610
Я бы только из-за визы продал челси манкунианцам и наблюдал бы за дурдомом из Израиля.
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zigbert
1528559318
Пусть продает Челси и покупает Амкар, пользы будет больше.
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