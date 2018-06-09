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    Абрамович не продал «Челси» самому богатому человеку Великобритании, который болеет за «Манчестер Юнайтед»

    Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался продавать клуб основателю и главе многонациональной нефтехимической корпорации INEOS Джиму Ратклиффу.

    65-летний бизнесмен – самый богатый человек Великобритании с состоянием 21,05 миллиарда фунтов стерлингов. Капитал Абрамовича – 9,3 миллиарда фунтов. При этом Ратклифф болеет за «Манчестер Юнайтед», однако постоянно посещает матчи синих, поскольку стадион «Стэмфорд Бридж» находится близко к его дому.

    Один из друзей Ратклиффа сообщил, что сумма сделки могла составить примерно 2 миллиарда.

    Ранее у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы. После этого появились слухи, что россиянин рассматривает вариант с продажей «Челси».

    Источник: Daily Mail

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    09.06.2018 12:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 18:48

      Пусть продает Челси и покупает Амкар, пользы будет больше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 9 июня 2018, 17:30

      Я бы только из-за визы продал челси манкунианцам и наблюдал бы за дурдомом из Израиля.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июня 2018, 13:55

      Пока Абрамович не продал, поторгуются и продаст клуб Челси.

      -1
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