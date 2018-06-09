Абрамович не продал «Челси» самому богатому человеку Великобритании, который болеет за «Манчестер Юнайтед»

Владелец «Челси» Роман Абрамович отказался продавать клуб основателю и главе многонациональной нефтехимической корпорации INEOS Джиму Ратклиффу.

65-летний бизнесмен – самый богатый человек Великобритании с состоянием 21,05 миллиарда фунтов стерлингов. Капитал Абрамовича – 9,3 миллиарда фунтов. При этом Ратклифф болеет за «Манчестер Юнайтед», однако постоянно посещает матчи синих, поскольку стадион «Стэмфорд Бридж» находится близко к его дому.

Один из друзей Ратклиффа сообщил, что сумма сделки могла составить примерно 2 миллиарда.

Ранее у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы. После этого появились слухи, что россиянин рассматривает вариант с продажей «Челси».