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    Путин записал видеообращение для гостей ЧМ-2018: «Велком ту Раша!»

    Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение по поводу чемпионата мира-2018.

    «Приветствую поклонников футбола и лучшие сборные планеты, всех, кто приехал в Россию и только собирается стать участником величайшего международного события – чемпионата мира. Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями.

    Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, еe самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой, с еe радушным, очень искренним и дружелюбным народом. Мы сделали всe, чтобы наши гости – спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики – чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира! Велком ту Раша!» – сказал Путин.

    Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Twitter

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    08.06.2018 22:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 11:40

      Будем надеяться что так оно и будет.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 09:59

      всем кто приехал с добрыми намерениями и ради прекрасного зрелища конечно вэлком! ну а кто что-то недоброе затеял берегитесь, не сносить вам головы)))

      2
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 9 июня 2018, 07:00

      Велком ту раша)) так глаза режит, можно было на английском написать.

      0
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      Рейтинг: +38

      Aleksey Scream 9 июня 2018, 04:50

      Как наиграно он говорит!
      Велком ту Раша!))

      1
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 9 июня 2018, 00:33

      Добро пожаловать в Россию!!!! Надеюсь, что иностранные болельщики, приехав к себе домой после ЧМ по футболу, изменят своё отношение к нашей стране. И убедятся в том, что у них показывают и рассказывают о России по зомбоящику, полная чушь и ложь!!!

      4
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 8 июня 2018, 23:03

      Англичане добро пожаловать в Волгоград, вы обещали нам ад, а теперь мы посмотрим, вэлком ту Волгоград!

      -1
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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 > BlackMurder 8 июня 2018, 23:18

      а что там будет? арест депортация и даже в новостях этого не будет

      0
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 8 июня 2018, 22:52

      Добро пожаловать в ботексную Россию. Тут все раздуто на мыльных пузырях. У нас горят дети , а мы тратим миллиарды на футбол.

      3
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > KLIM777 9 июня 2018, 00:05

      Идите Вы на *** оба. Дпочите на ролики Навального и нойте на интернет форумах.
      Удачи и процветания нашей стране и отличного праздника!!!
      Оле Оле Оле!!!!

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 8 июня 2018, 22:52

      Хороший фон, чёткая дикция и доброжелательная поставленная речь!...
      Но амеры и западники, злые и серые, как тучи за спиной Президента, всё равно будут гундосить про угрозу для своей цивилизации...

      3
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      Рейтинг: +807

      jet andy > insider_retro 8 июня 2018, 22:59

      Этот президент и есть угроза для страны и ее жителей.

      5
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > jet andy 8 июня 2018, 23:02

      Не хочется здесь пускаться в политические диспуты... Я и сам не от всего в восторге... Но отрицая его, Вы, наверное, предполагаете альтернативного деятеля, который всех в миг и сразу осчастливит?... Лизнёт амерам и перезагрузится в нужном направлении?... Наивно и не дальновидно...

      3
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      Рейтинг: +807

      jet andy > insider_retro 8 июня 2018, 23:32

      По крайней мере не будет закрывать глаза на все это безобразие.

      4
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > jet andy 8 июня 2018, 23:36

      Это Ваши несбыточные мечты... Поверьте, и Вы бы на его месте не спали с открытыми глазами...

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      Рейтинг: +915

      спанчес > insider_retro 8 июня 2018, 23:58

      естественно среди 150 миллионов россиян альтернативы нету. как и альтернативы футболистам сборной. Откуда в россии нормальная аль тернатива да?

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > insider_retro 9 июня 2018, 00:08

      Друг дорогой, удачи и процветания тебе тоже! Поздравим нашу страну с замечательным праздником и пожелаем всего доброго всем людям кто улыбается, думает головой и создаёт себе будущее в реальности...

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