Путин записал видеообращение для гостей ЧМ-2018: «Велком ту Раша!»

Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение по поводу чемпионата мира-2018.

«Приветствую поклонников футбола и лучшие сборные планеты, всех, кто приехал в Россию и только собирается стать участником величайшего международного события – чемпионата мира. Для нашей страны большая радость и честь принимать представителей огромной футбольной семьи, подарить вам настоящий праздник, наполненный спортивным азартом и острыми эмоциями.

Надеюсь, незабываемые впечатления у вас оставят не только матчи любимых команд и мастерство игроков, но и знакомство с Россией, еe самобытной культурой, уникальной историей и богатейшей природой, с еe радушным, очень искренним и дружелюбным народом. Мы сделали всe, чтобы наши гости – спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики – чувствовали себя в России как дома. Мы открыли миру и нашу страну, и наши сердца. Добро пожаловать на чемпионат мира! Велком ту Раша!» – сказал Путин.

Турнир пройдет в России с 14 июня по 15 июля.