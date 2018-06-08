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    Роберто Карлос: «Расизм в России? Это все глупости»

    Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос, имеющий опыт выступления в России, прокомментировал тему расизма в нашей стране. По мнению южноамериканца, таких проявлений нет.

    «Футбольные матчи – это события, когда нужно наслаждаться праздником, всем происходящим. А тот, кто говорит о расизме, я считаю, не имеет никаких оснований для этого. Расизм – это глупости», – сказал Карлос.

    Ранее игрок сборной Англии Дэнни Роуз из-за расизма отказался везти на чемпионат мира-2018 свою семью.

    «Сказал семье, чтобы они не ехали туда из-за расизма». Игрок сборной Англии против России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.06.2018 21:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 11:06

      Проблема расизма существует во всем мире, однако она не приобрела массовый характер.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 09:51

      верно,отдельные неадекваты есть в любой стране и зачем судить по ним обо всех.

      4
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 9 июня 2018, 05:22

      Скоро придётся нам европеоидам на всех углах кричать: "Караул!Расизм!Нас белыми обозвали!И ещё "снежками" дразнют и картошку на поле кидают!"И смело бежать в африканский суд по правам человека....

      2
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 9 июня 2018, 00:13

      А кто истерику с бананом устроил?))) видно и правда - деньги решают всё...

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 8 июня 2018, 23:05

      Из-за одного двух дебилов говорить, что у нас расизм глупо. Таких дебилов в каждой стране можно найти!!! У нас самый многонациональный народ в мире. Если негра назвать негр, а ему послышится нигер, то всё, скандал раздуют!!! А нас так учили если чёрный, коричневый, то негр. Негроидная раса.

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Отчаянный Пердун 9 июня 2018, 10:54

      Ага, вы это а европе скажите. Даже, если скажете по русски, вас поймут и арестуют.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 июня 2018, 22:13

      Ага, нет расизма. А бананами его дважды просто угостили

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 8 июня 2018, 22:10

      Он Дагестане думает матчи будут

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > de bruyne 9 июня 2018, 06:58

      Значит ты поддерживаешь расистов.

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