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Роберто Карлос: «Расизм в России? Это все глупости»

8 июня 2018, 21:51
9

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос, имеющий опыт выступления в России, прокомментировал тему расизма в нашей стране. По мнению южноамериканца, таких проявлений нет.

«Футбольные матчи – это события, когда нужно наслаждаться праздником, всем происходящим. А тот, кто говорит о расизме, я считаю, не имеет никаких оснований для этого. Расизм – это глупости», – сказал Карлос.

Ранее игрок сборной Англии Дэнни Роуз из-за расизма отказался везти на чемпионат мира-2018 свою семью.

«Сказал семье, чтобы они не ехали туда из-за расизма». Игрок сборной Англии против России

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Англия Карлос Роберто
Комментарии (9)
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de bruyne
1528485026
Он Дагестане думает матчи будут
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Lester84
1528485206
Ага, нет расизма. А бананами его дважды просто угостили
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Отчаянный Пердун
1528488301
Из-за одного двух дебилов говорить, что у нас расизм глупо. Таких дебилов в каждой стране можно найти!!! У нас самый многонациональный народ в мире. Если негра назвать негр, а ему послышится нигер, то всё, скандал раздуют!!! А нас так учили если чёрный, коричневый, то негр. Негроидная раса.
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ArReal
1528492403
А кто истерику с бананом устроил?))) видно и правда - деньги решают всё...
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Krossmen73
1528510963
Скоро придётся нам европеоидам на всех углах кричать: "Караул!Расизм!Нас белыми обозвали!И ещё "снежками" дразнют и картошку на поле кидают!"И смело бежать в африканский суд по правам человека....
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OfaZavr
1528527078
верно,отдельные неадекваты есть в любой стране и зачем судить по ним обо всех.
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zigbert
1528531616
Проблема расизма существует во всем мире, однако она не приобрела массовый характер.
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