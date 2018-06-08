Роберто Карлос: «Расизм в России? Это все глупости»

Проблема расизма существует во всем мире, однако она не приобрела массовый характер.
Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос, имеющий опыт выступления в России, прокомментировал тему расизма в нашей стране. По мнению южноамериканца, таких проявлений нет.
«Футбольные матчи – это события, когда нужно наслаждаться праздником, всем происходящим. А тот, кто говорит о расизме, я считаю, не имеет никаких оснований для этого. Расизм – это глупости», – сказал Карлос.
Ранее игрок сборной Англии Дэнни Роуз из-за расизма отказался везти на чемпионат мира-2018 свою семью.
«Сказал семье, чтобы они не ехали туда из-за расизма». Игрок сборной Англии против России