Решение о приобретении Де Хеа примет новый главный тренера «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес был проинформирован о готовности голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа перейти в стан сливочных.

Агент бельгийца Жорже Мендеш во вторник встретился с Пересом, чтобы обсудить будущее нападающего Криштиану Роналду. Однако во время общения также была упомянута ситуация с Де Хеа. Мендеш дал понять руководителю, что испанец готов вернуться в Мадрид этим летом.

Перес остался доволен новостью, но сообщил представителю голкипера, что до назначения нового главного тренера никаких решений приниматься не будет. Кроме того, президент также предпочел бы сначала найти покупателя для Кейлора Наваса.

При этом, если новый тренер захочет удержать в команде костариканца, то будет поддержан в своем решении правлением клуба.