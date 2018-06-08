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    Решение о приобретении Де Хеа примет новый главный тренера «Реала»

    Президент «Реала» Флорентино Перес был проинформирован о готовности голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа перейти в стан сливочных.

    Агент бельгийца Жорже Мендеш во вторник встретился с Пересом, чтобы обсудить будущее нападающего Криштиану Роналду. Однако во время общения также была упомянута ситуация с Де Хеа. Мендеш дал понять руководителю, что испанец готов вернуться в Мадрид этим летом.

    Перес остался доволен новостью, но сообщил представителю голкипера, что до назначения нового главного тренера никаких решений приниматься не будет. Кроме того, президент также предпочел бы сначала найти покупателя для Кейлора Наваса.

    При этом, если новый тренер захочет удержать в команде костариканца, то будет поддержан в своем решении правлением клуба.

    Источник: Tribalfootball

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    08.06.2018 12:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 18:25

      Неужели Пересу не жаль расставаться с Навасом?

      1
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 8 июня 2018, 14:56

      Зачем такие дикие деньги тратить на вратаря?ну пропустит он на 5 голов за сезон меньше ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 8 июня 2018, 14:50

      Я думал решение будет принимать Де Хеа...

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 8 июня 2018, 14:15

      Эд Вудворд и вместе взятые полные конченные бумагу жалеют чтоб продлить на 5 лет Де Хеа потом жалеть всю жизнь будут. Убейте пожалуйста Эд Вудворда и Переса УМОЛЯЮ хотя бы зарубежным журналистам передать как не будь нельзя.

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 8 июня 2018, 13:20

      Де Хеа не бельгиец, а Испанец..

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 июня 2018, 13:10

      Сколько лет Реал пытается Де Хеа к себе переманить? Я уже со счёта сбился))
      И да, вот это "Агент бельгийца" надо бы исправить.

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