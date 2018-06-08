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Решение о приобретении Де Хеа примет новый главный тренера «Реала»

8 июня 2018, 12:53
6

Президент «Реала» Флорентино Перес был проинформирован о готовности голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа перейти в стан сливочных.

Агент бельгийца Жорже Мендеш во вторник встретился с Пересом, чтобы обсудить будущее нападающего Криштиану Роналду. Однако во время общения также была упомянута ситуация с Де Хеа. Мендеш дал понять руководителю, что испанец готов вернуться в Мадрид этим летом.

Перес остался доволен новостью, но сообщил представителю голкипера, что до назначения нового главного тренера никаких решений приниматься не будет. Кроме того, президент также предпочел бы сначала найти покупателя для Кейлора Наваса.

При этом, если новый тренер захочет удержать в команде костариканца, то будет поддержан в своем решении правлением клуба.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
Комментарии (6)
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zatonn
1528452623
Сколько лет Реал пытается Де Хеа к себе переманить? Я уже со счёта сбился)) И да, вот это "Агент бельгийца" надо бы исправить.
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Dgad
1528453218
Де Хеа не бельгиец, а Испанец..
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BARCLAYS_APL
1528456554
Эд Вудворд и вместе взятые полные конченные бумагу жалеют чтоб продлить на 5 лет Де Хеа потом жалеть всю жизнь будут. Убейте пожалуйста Эд Вудворда и Переса УМОЛЯЮ хотя бы зарубежным журналистам передать как не будь нельзя.
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panmon
1528458626
Я думал решение будет принимать Де Хеа...
Ответить
ArReal
1528458994
Зачем такие дикие деньги тратить на вратаря?ну пропустит он на 5 голов за сезон меньше ...
Ответить
zigbert
1528471529
Неужели Пересу не жаль расставаться с Навасом?
Ответить
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