Показана третья форма «Реала». Она красная

В интернете опубликовали фотографии третьей формы «Реала» на сезон-2018/19.

Комплект выполнен полностью в красном цвете. Эмблема клуба также будет не классической сине-желто-белой расцветки, а бело-красной.

Мадридцы будут использовать третью красную форму не впервые: в 2011 года у них уже был подобный комплект. Тогда из-за нетрадиционного для «Реала» цвета он подвергся сильной критике со стороны многих болельщиков клуба.

Ожидается, что форма поступит в продажу в конце июля или начале августа.