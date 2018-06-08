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    Показана третья форма «Реала». Она красная

    В интернете опубликовали фотографии третьей формы «Реала» на сезон-2018/19.

    Комплект выполнен полностью в красном цвете. Эмблема клуба также будет не классической сине-желто-белой расцветки, а бело-красной.

    Мадридцы будут использовать третью красную форму не впервые: в 2011 года у них уже был подобный комплект. Тогда из-за нетрадиционного для «Реала» цвета он подвергся сильной критике со стороны многих болельщиков клуба.

    Ожидается, что форма поступит в продажу в конце июля или начале августа.

    Источник: Footyheadlines.com

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    08.06.2018 00:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 9 июня 2018, 00:54

      "третью красную форму не впервые: в 2011 года у них уже был подобный комплект"

      Вы хотите сказать, что это будет вторым разом использования красной формы? Вообще-то это далеко не так. Реал играл в красном в 70-е годы прошлого века. В 2011 красные комплекты были полностью раскуплены болельщиками, как культовые.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Данияр s 8 июня 2018, 06:31

      Лучше чем пурпурный

      1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Данияр s 9 июня 2018, 00:56

      Фиолетовый цвет для Реала можно сказать родной. Одно время даже эмблема клуба была с фиолетовой полосой, а не синей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 8 июня 2018, 02:21

      Реал просто стал фарм клубом Атлетико)))

      1
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