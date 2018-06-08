Показана третья форма «Реала». Она красная

"третью красную форму не впервые: в 2011 года у них уже был подобный комплект"
Вы хотите сказать, что это будет вторым разом использования красной формы? Вообще-то это далеко не так. Реал играл в красном в 70-е годы прошлого века. В 2011 красные комплекты были полностью раскуплены болельщиками, как культовые.
В интернете опубликовали фотографии третьей формы «Реала» на сезон-2018/19.
Комплект выполнен полностью в красном цвете. Эмблема клуба также будет не классической сине-желто-белой расцветки, а бело-красной.
Мадридцы будут использовать третью красную форму не впервые: в 2011 года у них уже был подобный комплект. Тогда из-за нетрадиционного для «Реала» цвета он подвергся сильной критике со стороны многих болельщиков клуба.
Ожидается, что форма поступит в продажу в конце июля или начале августа.