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  • Болельщик из Германии едет на ЧМ на тракторе 1936 года выпуска

Болельщик из Германии едет на ЧМ на тракторе 1936 года выпуска

7 июня 2018, 23:41
14

Белорусское издание TUT сделало репортаж о болельщике из Германии Губерте Вирте. Он едет на чемпионат мира в Россию на тракторе Lanz Bulldog 1936 года выпуска.

Вирт выехал из немецкого города Форхгайм 15 мая и планирует приехать в Москву к матчу-открытию ЧМ (14 июня). С ним едет такса по кличке Хекс. 70-летний болельщик планирует поддерживать сборную Германии и Дании.

К трактору прикреплен вагончик, в котором Вирт отдыхает и спит. Он передвигается со скоростью 15-20 километров в час и за сутки проезжает около 100 километров.

«Я пенсионер и могу себе позволить такое путешествие», – говорит Вирт.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Германия Дания
Комментарии (14)
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mihail200606
1528404606
Главное,чтобы какой будь наш пенсионер из Беларуси или смоленщины по старой памяти не пустил его под откос))
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Shogun
1528404644
На границе и оставит, если придется платить ахринеет от цены и развернется
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orech
1528429857
сэкономит на расходах на жилье. Разумно:)
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ФанатОтБога
1528430698
утром проснется в России, а колес нет, и все его добро на чурочках стоит)))
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Рубик Докоян
1528437433
На тракторе 1936г. выпуска пусть приезжает, и мы к ним не поедем на танке Т-34...
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VGreen
1528439149
«Я пенсионер и могу себе позволить такое путешествие» скажи это нашим пенсионерам))
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OfaZavr
1528439222
молодец, классно придумал. и вагончик такой оригинальный изготовил))
Ответить
ribavadim
1528456841
Вот это цугмашин фарер. У умельца всё имеется!
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каа
1528458195
доедешь..-будешь одним из символов ЧМ...)))
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zigbert
1528465326
Молодец. Чем то похож на Михалкова.
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