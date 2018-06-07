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    Болельщик из Германии едет на ЧМ на тракторе 1936 года выпуска

    Белорусское издание TUT сделало репортаж о болельщике из Германии Губерте Вирте. Он едет на чемпионат мира в Россию на тракторе Lanz Bulldog 1936 года выпуска.

    Вирт выехал из немецкого города Форхгайм 15 мая и планирует приехать в Москву к матчу-открытию ЧМ (14 июня). С ним едет такса по кличке Хекс. 70-летний болельщик планирует поддерживать сборную Германии и Дании.

    К трактору прикреплен вагончик, в котором Вирт отдыхает и спит. Он передвигается со скоростью 15-20 километров в час и за сутки проезжает около 100 километров.

    «Я пенсионер и могу себе позволить такое путешествие», – говорит Вирт.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2018 23:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 16:42

      Молодец. Чем то похож на Михалкова.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 8 июня 2018, 14:43

      доедешь..-будешь одним из символов ЧМ...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 июня 2018, 14:20

      Вот это цугмашин фарер. У умельца всё имеется!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июня 2018, 09:27

      молодец, классно придумал. и вагончик такой оригинальный изготовил))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 8 июня 2018, 09:25

      «Я пенсионер и могу себе позволить такое путешествие»

      скажи это нашим пенсионерам))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 июня 2018, 08:57

      На тракторе 1936г. выпуска пусть приезжает, и мы к ним не поедем на танке Т-34...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июня 2018, 08:26

      Потом вернётся в свой фатерлянд и споёт русскую частушку: Я на тракторе катался,медведя с собой возил. У медведя куй здоровый,всю дорогу тормозил !

      1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 8 июня 2018, 07:04

      утром проснется в России, а колес нет, и все его добро на чурочках стоит)))

      2
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      Рейтинг: +3254

      orech 8 июня 2018, 06:50

      сэкономит на расходах на жилье. Разумно:)

      3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 июня 2018, 00:08

      круто я тоже так хочу

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