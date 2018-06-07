Болельщик из Германии едет на ЧМ на тракторе 1936 года выпуска

Белорусское издание TUT сделало репортаж о болельщике из Германии Губерте Вирте. Он едет на чемпионат мира в Россию на тракторе Lanz Bulldog 1936 года выпуска.

Вирт выехал из немецкого города Форхгайм 15 мая и планирует приехать в Москву к матчу-открытию ЧМ (14 июня). С ним едет такса по кличке Хекс. 70-летний болельщик планирует поддерживать сборную Германии и Дании.

К трактору прикреплен вагончик, в котором Вирт отдыхает и спит. Он передвигается со скоростью 15-20 километров в час и за сутки проезжает около 100 километров.

«Я пенсионер и могу себе позволить такое путешествие», – говорит Вирт.