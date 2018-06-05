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    УЕФА наказал «Спартак», запретив клубу продавать билеты на два гостевых матча в еврокубках

    УЕФА вынес наказание «Спартаку» за поведение болельщиков на выездном поединке 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (2:1).

    Красно-белым запрещено продавать билеты на два ближайших гостевых матча в еврокубках плюс еще один условно. Кром того, московский клуб заплатит штраф в размере 55 тысяч евро. «Спартаку» предъявлены обвинения в использовании болельщиками пиротехники, бросании посторонних предметов на поле и участии в массовых беспорядках.

    В свою очередь, «Атлетик» оштрафован на 40 тысяч, а также наказан частичным закрытием трибун на один из еврокубковых матчей.

    Источник: УЕФА

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    05.06.2018 16:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 июня 2018, 16:01

      Хозяева не смогли обеспечить порядок, пусть и отвечают за всё.
      Аппеляцию!

      0
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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 6 июня 2018, 18:42

      Если не обжалуем этот беспредел, я не пойму руководство клуба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3843

      BP 6 июня 2018, 10:46

      пример необъективного решения УЕФА.

      1
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 6 июня 2018, 06:40

      По всему получается, что и для Спартака это решение стало удивительным.
      Получено сообщение от Спартака.

      «Сегодня клубом была получена резолютивная часть решения, и незамедлительно запрошено его обоснование в соответствии с Дисциплинарным регламентом УЕФА. После получения обоснованного решения будет рассмотрен вопрос об апелляции".

      2
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      Рейтинг: +4681

      Викос 5 июня 2018, 20:46

      твари просто. Спартаковцы там не при делах, а наказывают нас.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 19:21

      ага замечательно, а то что именно фаны Атлелика провоцировали и устроили весь бардак ничего? а наказывают опять нас, а баскам только часть трибуны и то на один матч.

      6
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 5 июня 2018, 18:50

      Считаю, что это полный ужас со стороны УЕФА и крайне плохая работа юридической службы Спартака. Ничего из изложенного в обвинении не было, кроме пиротехники. Никаких бросаний предметов на поле, а тем более участия в массовых беспорядках. Массовый беспорядок был организован баскскими мерзавцами, которые напали с бутылками, ножами и кастетами, факелами на болельщиков, идущих на стадион ( в т. ч. женщин и детей).

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2018, 18:49

      Строго! Но всем российским болельщикам нужно быть аккуратнее и
      помнить, что, вообще, к России относятся предвзято.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 5 июня 2018, 18:59

      И ещё, РФС должен отстаивать позиции России при решениях УЕФА,
      а не сидеть в кустах и молча наблюдать за этим беспределом.

      4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 5 июня 2018, 18:01

      они ваще гейвропейцев наказывают когда нибудь...((они такие славные сидят тихо смотрят что ли..все продажные стали..проститутки

      2
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 5 июня 2018, 17:59

      Это беспредел. Лично был в Бильбао, сам видел, что зачинщиками беспорядков были местные ультрас, которые всех, кроме себя, считают фашистами.
      Кидать бутылки и камни в мирную колонну спартачей, где было немало детей, видимо, такое поведение одобряется ФИФА.

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