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  • УЕФА наказал «Спартак», запретив клубу продавать билеты на два гостевых матча в еврокубках

УЕФА наказал «Спартак», запретив клубу продавать билеты на два гостевых матча в еврокубках

5 июня 2018, 16:35
19

УЕФА вынес наказание «Спартаку» за поведение болельщиков на выездном поединке 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (2:1).

Красно-белым запрещено продавать билеты на два ближайших гостевых матча в еврокубках плюс еще один условно. Кром того, московский клуб заплатит штраф в размере 55 тысяч евро. «Спартаку» предъявлены обвинения в использовании болельщиками пиротехники, бросании посторонних предметов на поле и участии в массовых беспорядках.

В свою очередь, «Атлетик» оштрафован на 40 тысяч, а также наказан частичным закрытием трибун на один из еврокубковых матчей.

Источник: УЕФА
Лига Европы Спартак Атлетик
Комментарии (19)
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Викос
1528206118
В данном случае наказание Спартаку не по делу.
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vashinin
1528207642
купим билеты на общие трибуны.
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Полная Канистра
1528207939
Твари. Нас всегда провоцируют в гостевых матчах БЫЛА ИНФА ОТ САМОГО МЭРА ГОРОДА ЧТО ЕГО УЛЬТРАС ВСЁ ЭТО ЗАТЕЯЛО и нас же жестко наказывают чем тех команд принимающей стороны. УЕФА помойка кровосос
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Мары
1528208231
Вот ублюдки. Уже везде показали как эти мрази докопались до наших и нас же ещё и наказывают. Бес предел.
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GermanVo
1528208828
Жалко, что первая игра не у них была. А то эти крысы здесь молчали в тряпочку и тряслись. А у себя устроили дебошь. Ещё мы и виноваты оказались, хотя вроде определили, что зачинщиками были испанские крысы.
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Супервайзер
1528210781
Это беспредел. Лично был в Бильбао, сам видел, что зачинщиками беспорядков были местные ультрас, которые всех, кроме себя, считают фашистами. Кидать бутылки и камни в мирную колонну спартачей, где было немало детей, видимо, такое поведение одобряется ФИФА.
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Chernyi Lis
1528210902
они ваще гейвропейцев наказывают когда нибудь...((они такие славные сидят тихо смотрят что ли..все продажные стали..проститутки
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Blossiya
1528213841
Считаю, что это полный ужас со стороны УЕФА и крайне плохая работа юридической службы Спартака. Ничего из изложенного в обвинении не было, кроме пиротехники. Никаких бросаний предметов на поле, а тем более участия в массовых беспорядках. Массовый беспорядок был организован баскскими мерзавцами, которые напали с бутылками, ножами и кастетами, факелами на болельщиков, идущих на стадион ( в т. ч. женщин и детей).
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OfaZavr
1528215709
ага замечательно, а то что именно фаны Атлелика провоцировали и устроили весь бардак ничего? а наказывают опять нас, а баскам только часть трибуны и то на один матч.
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Викос
1528220815
твари просто. Спартаковцы там не при делах, а наказывают нас.
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