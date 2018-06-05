УЕФА наказал «Спартак», запретив клубу продавать билеты на два гостевых матча в еврокубках

УЕФА вынес наказание «Спартаку» за поведение болельщиков на выездном поединке 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (2:1).

Красно-белым запрещено продавать билеты на два ближайших гостевых матча в еврокубках плюс еще один условно. Кром того, московский клуб заплатит штраф в размере 55 тысяч евро. «Спартаку» предъявлены обвинения в использовании болельщиками пиротехники, бросании посторонних предметов на поле и участии в массовых беспорядках.

В свою очередь, «Атлетик» оштрафован на 40 тысяч, а также наказан частичным закрытием трибун на один из еврокубковых матчей.