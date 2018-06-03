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  • Малафеев: «У сборной России есть все, чтобы выходить из группы на ЧМ-2018»

Малафеев: «У сборной России есть все, чтобы выходить из группы на ЧМ-2018»

3 июня 2018, 20:51
16

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев уверен, что сборная России выйдет в плей-офф чемпионата мира.

«Соперники нам по зубам, да и стены родные помогут, главное, чтобы не было шапкозакидательских настроений.

В этой ситуации у национальной команды есть все, чтобы выходить из группы. А дальше при благоприятных раскладах россияне способны играть и против более сильных соперников», – заявил Малафеев.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Малафеев Вячеслав
Комментарии (16)
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ROSTOV SUPER
1528048917
Да , у нас есть все , кроме тренера и игроков !
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ВасяК
1528049732
Слава ты с дуба рухнул,что ли???Самая слабая сборная,за всё время!!!
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Shogun
1528050489
Что вы там в Питере курите, то Фурс теперь ты, бакланы запрещенку прямиком из Голландии доставляют
Ответить
ОЛЕГ К.
1528051264
Славик, не смеши мою задницу. Самый бестолковый набор .
Ответить
mialkov
1528052324
Самому-то не смешно?
Ответить
Полная Канистра
1528052694
пора спуститься на землю хватит летать в облаках
Ответить
Moveton
1528052818
кроме нападающих, вот серьезно два напа это как вообще? а если они травмы оба получат в первом же матче?
Ответить
koli4ka
1528054094
Саламыч -наше ФСЁ,чтобы не выйти из группы...
Ответить
OfaZavr
1528098767
сам то хоть верит в то что говорит.
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zigbert
1528129019
На словах все выглядит просто.
Ответить
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