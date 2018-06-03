Малафеев: «У сборной России есть все, чтобы выходить из группы на ЧМ-2018»

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев уверен, что сборная России выйдет в плей-офф чемпионата мира.

«Соперники нам по зубам, да и стены родные помогут, главное, чтобы не было шапкозакидательских настроений.

В этой ситуации у национальной команды есть все, чтобы выходить из группы. А дальше при благоприятных раскладах россияне способны играть и против более сильных соперников», – заявил Малафеев.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.