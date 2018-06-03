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    Малафеев: «У сборной России есть все, чтобы выходить из группы на ЧМ-2018»

    Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев уверен, что сборная России выйдет в плей-офф чемпионата мира.

    «Соперники нам по зубам, да и стены родные помогут, главное, чтобы не было шапкозакидательских настроений.

    В этой ситуации у национальной команды есть все, чтобы выходить из группы. А дальше при благоприятных раскладах россияне способны играть и против более сильных соперников», – заявил Малафеев.

    На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    Источник: ТАСС

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    03.06.2018 20:51
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 19:16

      На словах все выглядит просто.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 10:52

      сам то хоть верит в то что говорит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 4 июня 2018, 00:04

      Картёжники, расклад, масть, а вдруг, не спугнуть. Вот и все надежды.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 3 июня 2018, 23:13

      Два года, что Черчесов в сборной, я ПРИЗЫВАЛ и призываю Черчесова НАПИРАТЬ на тактику, а не на физику!
      Хоть кол на голове чеши, а Черчесов УПРЯМО напирает на физику и получает ПРОВАЛ за провалом!
      От игры к игре - ГОНЯЕТ игроков физикой до ИЗНЕМОЖЕНИЯ, а потом оправдывается СЛАБОЙ игрой сборной!
      Отмазки ДЕЖУРНЫЕ.
      С отмазками у Черчесова ПОЛНЫЙ порядок, что не скажешь об игре сборной!
      Провал за провалом - ИДУТ, а Черчесову хоть ТРЫНЬ-ТРАВА!
      А почему Мутко не подскажет?
      Нельзя было отдавать Черчесову сборную на откуп!

      Мутко - ...Поражение сборной России, в игре с Австрией, обусловлено физической усталостью.

      Черчесов ЗАГОНЯЛ сборников ФИЗИКОЙ и вот вам результат - с Австрией Россия нанесла НОЛЬ ударов в створ ворот.
      Бегали ПОЛУСОННЫЕ, не могли сконцентрироваться на точном пасе, ударе, развитии атакующих действий!
      Черчесов напирает на физику, а тактике не уделяет должного внимания и как результат ТРЕТЬЕ поражение подряд в этом году в товарищеских матчах.
      А я что ГОВОРИЛ - Физика - путь в ПРОВАЛУ!
      АКЦЕНТ надо делать на ТАКТИКЕ! На тактике!!!
      Вот с этим у Черчесова БОЛЬШАЯ проблема!
      Для обучения ТАКТИКЕ надо много времени.
      Намного больше чем для физики в десять раз.
      А времени в ОБРЕЗ, мизер, - совсем НЕТ!
      Через 11 дней стартует чемпионат Мира по футболу, а Черчесов ставит на себе физические эксперименты, которые категорически противопоказаны сборной!!!!
      Категорически!!!

      Ну, Саламыч! Держись!
      Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июня 2018, 23:00

      Кто бы подсказал Славе, что молчание - золото, особенно для него. Мутко, Фурсенко, и он скоро станет с ними вряд своими заявлениями...

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 3 июня 2018, 22:28

      Саламыч -наше ФСЁ,чтобы не выйти из группы...

      1
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      Рейтинг: +143

      Legion-o 3 июня 2018, 22:16

      ДА, у нас есть все, что бы на сто процентов не выйти из этой "ужасной" группы!

      0
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      Рейтинг: +241

      Moveton 3 июня 2018, 22:06

      кроме нападающих, вот серьезно два напа это как вообще? а если они травмы оба получат в первом же матче?

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 июня 2018, 22:04

      пора спуститься на землю хватит летать в облаках

      5
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 июня 2018, 21:58

      Самому-то не смешно?

      5
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