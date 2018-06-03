Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Газзаев: «Абсолютно поддерживаю решение Черчесова»

3 июня 2018, 19:48
30

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал итоговую заявку национальной команды на чемпионат мира-2018. Депутат Госдумы РФ отметил, что поддерживает выбор Станислава Черчесова.

«Все-таки главный тренер определяет круг кандидатов, а у специалистов, журналистов сегодня могут быть совсем другие мнения, но я абсолютно поддерживаю решение главного тренера.

Он определяет круг кандидатов и тех игроков, которые будут выступать на чемпионате мира, и именно главный тренер несет полную ответственность за результат и выступление тех игроков, которых он оставил.

Отбор футболистов всегда был, есть и будет позицией главного тренера, только он решает, кто окончательно будет готовиться к чемпионату мира. Значит, тренер верит в этих людей, в их готовность к турниру и несет ответственность за достижения сборной», – сказал Газзаев.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия Газзаев Валерий
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1528044804
Усатый усатого всегда поймёт и поддержит!..))
Ответить
OfaZavr
1528045189
Газзаев только и знает со всеми соглашаться))
Ответить
shahor
1528045731
После того,как Газзаев оставил тренерское место главного в ЦСКА любое его высказывание или реальное действие(слив Алании,например) вызывает исключительно глубоко отрицательные эмоции.Типа,как Третьяк,который обвинил в вылете по хоккею в четвертьфинале нашей сборной от канадцев судейского корпуса.Позорище,если честно.
Ответить
upiter622
1528046151
Тренером сборной России по футболу нужно назначить Бориса Моисеева. Он будет бороться за каждое очко!
Ответить
Tsigan
1528046629
Бесят слова «главный тренер несёт полную ответственность за результат и выступление тех игроков......» объясните мне пожалуйста кто и когда из тех кто проваливался в России нёс ответственность???? Какую ответственность он понесёт????? Объясните мне пожалуйста. Неужели в этой стране на самом деле всех подряд считают дураками???!!!
Ответить
Jeweller special one
1528047988
Один шашлычник похвалил другого шампуриста.ничего удивительного
Ответить
Полная Канистра
1528048817
2 шампура
Ответить
Михас007
1528051194
СНЮХАЛИСЬ
Ответить
sochi-2013
1528052646
"главный тренер несет полную ответственность за результат и выступление тех игроков, которых он оставил". Чем он отвечает????? Репутации у него нет, чести тоже- чем??? Может гонорар отдаст на строительства стадиона для детей?
Ответить
zigbert
1528128346
Здесь все по понятиям.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+