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    Газзаев: «Абсолютно поддерживаю решение Черчесова»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал итоговую заявку национальной команды на чемпионат мира-2018. Депутат Госдумы РФ отметил, что поддерживает выбор Станислава Черчесова.

    «Все-таки главный тренер определяет круг кандидатов, а у специалистов, журналистов сегодня могут быть совсем другие мнения, но я абсолютно поддерживаю решение главного тренера.

    Он определяет круг кандидатов и тех игроков, которые будут выступать на чемпионате мира, и именно главный тренер несет полную ответственность за результат и выступление тех игроков, которых он оставил.

    Отбор футболистов всегда был, есть и будет позицией главного тренера, только он решает, кто окончательно будет готовиться к чемпионату мира. Значит, тренер верит в этих людей, в их готовность к турниру и несет ответственность за достижения сборной», – сказал Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    03.06.2018 19:48
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 19:05

      Здесь все по понятиям.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 июня 2018, 10:50

      "...именно главный тренер несет полную ответственность за результат и выступление тех игроков, которых он оставил..."
      В.Газзаев
      В отличии от большинства комментаторов я очень неплохо отношусь к тренеру Станиславу Черчесову, хотя ряд его решений отказываюсь понимать...?! Например, включение в состав сборной Граната.
      Но ещё более я отказываюсь понимать мантры о "полной ответственности" главного тренера... У нас разве кого-то из главных тренеров сборной расстреляли? Или отправили на нары? По результатам выступления сборной? Или хотя бы подвергли каким-то финансовым санкциям? Хотя последнее вполне можно сделать и с тренером, и с футболистами сборной! По закону! Включайте, господа, в соглашения (договоры) реальные, лучше средние по стране, а не астрономические, зарплаты, а все остальные выплаты включайте как премиальные. Есть результат, получите и распишитесь. Нет результата, 30-40 тыс. рублей в месяц! "По Сеньке и шапка!". Играть никто не будет? Будут те, кому это нужно! Турниры сборной - это футбольная ярмарка и путь к росту футболиста и его материальному благополучию!
      Или мудрые русские поговорки и пословицы забыли? В головах только "менеджменты", "маркетинги", "мейнстримы", "оффоры" и разные и всякие "гешефты"? Вместе с "распилами", "заносами", "откатами" и желанием "тупо рубить бабло"?

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 3 июня 2018, 23:08

      Ответственность тренеры сборных несли при советской власти-в случае провала тренер подвергался жесткой критике и немедленно отправлялся в отставку и причем часто их еще проверяли на профпригодность,отправляя тренировать клубы первой и второй лиг!

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 3 июня 2018, 22:04

      "главный тренер несет полную ответственность за результат и выступление тех игроков, которых он оставил". Чем он отвечает????? Репутации у него нет, чести тоже- чем??? Может гонорар отдаст на строительства стадиона для детей?

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      Рейтинг: +4025

      raritet 3 июня 2018, 21:41

      По моим понятиям. Несет ответственность-это когда ты не справился с задачей , поставленной тебе руководством, то автоматически сразу же( не через месяц, не через год, не через десять лет) подаешь в отставку, еще и матч не закончился , который показал миру твою удачливость. Второе- отчитывается перед народом за свою работу( это у нас не принято- не народ меня поставил, не народ мне платит деньги) , потому что народ тебе платит деньги и расплачивается здоровьем..

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      Рейтинг: +239

      Михас007 3 июня 2018, 21:39

      СНЮХАЛИСЬ

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 3 июня 2018, 21:37

      Поэтому видимо у Газзаева в свое время в сборной тоже не получилось

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      Рейтинг: +20

      Jeweller special one > Lester84 4 июня 2018, 17:37

      В начале у него неплохо пошло.да и вообще в то время как бы кто и что не говорил а сборная была намного лучше.один булыкин чего стоил.))

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 3 июня 2018, 21:28

      Два сапога пара

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > ЮЗИК 3 июня 2018, 22:05

      Колбаса и конский х*й!

      -2
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 3 июня 2018, 21:15

      два хача..

      -3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 июня 2018, 21:00

      2 шампура

      3
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