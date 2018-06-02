Тихонов: «Не сказал бы, что это худшая сборная России»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов оценил игру сборной России перед стартом домашнего чемпионата мира-2018.

– Это худшая сборная России?

– Я бы так не сказал. И Глушаков, и Денисов были бы способны усилить нашу сборную. Среди тех, кого вызвали, тоже есть хорошие футболисты: и молодые, и быстрые, и техничные. Если тренерский штаб найдeт золотую середину в составе, команда будет способна на многое.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет против Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.