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    Тихонов: «Не сказал бы, что это худшая сборная России»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов оценил игру сборной России перед стартом домашнего чемпионата мира-2018.

    – Это худшая сборная России?

    – Я бы так не сказал. И Глушаков, и Денисов были бы способны усилить нашу сборную. Среди тех, кого вызвали, тоже есть хорошие футболисты: и молодые, и быстрые, и техничные. Если тренерский штаб найдeт золотую середину в составе, команда будет способна на многое.

    На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет против Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.06.2018 21:46
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 09:50

      Глушакова и Денисова упомянул не случайно.

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 3 июня 2018, 15:02

      Золотые слова про тренерский штаб.Складывается мнение,что Черчесов,ну хороший мужик,но не орел. И футбол с чем то перепутал,так только карты тусуют, а не состав за 2,5 ГОДА!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 3 июня 2018, 14:27

      Куда еще хуже то ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 11:16

      просто обижать не хочет, а так да точно худшая.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 июня 2018, 08:01

      Конечно, Андрей прав! Осталось усатому найти золотую середину,благо время позволяет.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 3 июня 2018, 00:10

      Хуже могла быть только в 94-ом ...

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > VikNMar 3 июня 2018, 10:57

      Вот-вот, могла быть. Но, сыграла достойно.

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 3 июня 2018, 00:05

      твоими молитвами Тиша)))
      мб быть , что то да получиться)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 2 июня 2018, 23:52

      Самая худшая сборная у нас была на ЧМ-94. Сборная писунов.
      Хуже быть просто не может.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > Урия Гип 3 июня 2018, 10:56

      Нынешняя точно хуже. Тогда был пожар, были козлы-отказники, не было только времени. Выеднулись игрочишки, подставили всю страну. Но, новая сборная играла, боролась, смотрелась. Один Саленко чего стоит! И группа у нас было сильнейшей - Бразилия чемпион, Швеция бронзовый призер.

      3
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 2 июня 2018, 22:57

      да ну на х уй) я за всю свою жизнь, за 26 лет, худшей сборной не видел)))))

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 июня 2018, 22:12

      ну тут 2-1 Австрия немцев возит на 70 мин...хрен знает может и нет так всё плохо для нас.

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