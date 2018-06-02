Кириленко: «Смолов и Головин – футболисты европейского уровня»

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назвал Федора Смолова и Александра Головина лучшими игроками сборной России. По мнению Кириленко, оба футболиста демонстрируют игру европейского уровня.

— Игра каких футболистов сборной России вам наиболее симпатична?

— В этом году двое ребят очень сильно выделяются — Федор Смолов и Александр Головин. Думаю, оба являются футболистами европейского уровня. Как всегда, очень солидно выглядит Игорь Акинфеев, однако ему тяжело отбиваться в одиночку. Нашей линии защиты есть над чем работать. Игроки талантливые, но, возможно, еще слишком сырые, либо не адаптировались к тактической модели национальной команды.