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    Кириленко: «Смолов и Головин – футболисты европейского уровня»

    Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко назвал Федора Смолова и Александра Головина лучшими игроками сборной России. По мнению Кириленко, оба футболиста демонстрируют игру европейского уровня.

    — Игра каких футболистов сборной России вам наиболее симпатична?

    — В этом году двое ребят очень сильно выделяются — Федор Смолов и Александр Головин. Думаю, оба являются футболистами европейского уровня. Как всегда, очень солидно выглядит Игорь Акинфеев, однако ему тяжело отбиваться в одиночку. Нашей линии защиты есть над чем работать. Игроки талантливые, но, возможно, еще слишком сырые, либо не адаптировались к тактической модели национальной команды.

    Источник: RT

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    02.06.2018 07:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +915

      спанчес 2 июня 2018, 22:02

      смолов хам

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 июня 2018, 14:32

      Все футболисты европейского уровня играют в топовый чемпионатах, в лучших клубах на ведущих ролях. На них огромный спрос и куча предложений. Нашим баранам подобрали чабана. А у него хрен кто адаптируется к тактической модели национальной команды. Модели, которой нет и даже не просматривается.

      0
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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 14:26

      Лучшие игроки должны чем то выделяться, пока это не заметно.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 июня 2018, 11:19

      Как уже надоело это камлание. Пусть хоть разок сначала за какую-нибудь Европу сыграют - Эстонию, что ли?

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 июня 2018, 08:31

      Не густо для 150-миллионной страны...

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июня 2018, 07:54

      баскетболист занимайся лучше своими прямыми обязанностями а что касаемо этих европейских то пусть сначала хотябы их кто то в Европу позовет и они там заиграют, а то только бла бла бла

      2
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 2 июня 2018, 07:46

      Так то да...

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