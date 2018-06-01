Главные новости дня. Моуринью согласился купить Головина в «МЮ», Зидан возглавит сборную Катара

Кононов стал главным тренером тульского «Арсенал».

Рианчо и Гомес войдут в тренерский штаб «Спартака».

Зобнин – в десятке потенциальных открытий ЧМ-2018 по версии FourFourTwo.

Семаку в «Зените» нужен Денисов.

Моуринью согласен на приобретение Головина.

Вернер заменит Левандовски в «Баварии».

Клопп претендует на место тренера в «Реале».

Если «Реал» возглавит Почеттино, клубу придется заплатить 42 миллиона.

Зидан может возглавить сборную Катара, где будет получать 50 миллионов в год.

Абрамович может продать «Челси» за 1,17 миллиарда.