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    Главные новости дня. Моуринью согласился купить Головина в «МЮ», Зидан возглавит сборную Катара

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    Рианчо и Гомес войдут в тренерский штаб «Спартака».

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    Вернер заменит Левандовски в «Баварии».

    Клопп претендует на место тренера в «Реале».

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    Зидан может возглавить сборную Катара, где будет получать 50 миллионов в год.

    Абрамович может продать «Челси» за 1,17 миллиарда.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2018 20:43
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +20

      Bandit7 2 июня 2018, 08:00

      Сомнительное приобретение

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