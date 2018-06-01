Шведская полиция приедет в Россию на ЧМ. Она будет помогать российским коллегам

Министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Юханссон рассказал, что шведские полицейские приедут в Россию на чемпионат мира.

«Управление направит группу шведских полицейских по работе с болельщиками в Россию на чемпионат мира по футболу-2018 года для мужчин. Шведские полицейские окажут, в первую очередь, поддержку российским властям, проводя диалог со шведскими болельщиками во время турнира

Шведская полиция хорошо знает шведских болельщиков и их культуру. Они смогут внести вклад в безопасность мероприятия. Поскольку шведская полиция будет находиться на месте до тех пор, пока шведская команда останется на турнире, я надеюсь, что полиция будет там долго», – сообщил Юханссон.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.