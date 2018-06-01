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  • Шведская полиция приедет в Россию на ЧМ. Она будет помогать российским коллегам

Шведская полиция приедет в Россию на ЧМ. Она будет помогать российским коллегам

1 июня 2018, 00:58
6

Министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Юханссон рассказал, что шведские полицейские приедут в Россию на чемпионат мира.

«Управление направит группу шведских полицейских по работе с болельщиками в Россию на чемпионат мира по футболу-2018 года для мужчин. Шведские полицейские окажут, в первую очередь, поддержку российским властям, проводя диалог со шведскими болельщиками во время турнира

Шведская полиция хорошо знает шведских болельщиков и их культуру. Они смогут внести вклад в безопасность мероприятия. Поскольку шведская полиция будет находиться на месте до тех пор, пока шведская команда останется на турнире, я надеюсь, что полиция будет там долго», – сообщил Юханссон.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: АФФА
Чемпионат мира
Комментарии (6)
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TERMIK2142
1527809974
Своих что ли мало?)
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ribavadim
1527814629
Два в одном!
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Krossmen73
1527819232
Нормальный подход свеев.Нашим ребятам будет гораздо проще.Да и языковой барьер никто не отменял.Понятно что по-английски многие лопочут и у нас и у них,но когда шведских гостей будут сопровождать смешанные патрули,непоняток будет на мой взгляд поменьше.
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yorgenbarenz
1527827709
На всякий надо словари подобающие раздавать бесплатно.Непонятки могут произойти.Скажем,подойдёт швед к нашему болеле а тот ему с укором: "Отцепись,мент! Мне,что,теперь в штаны нассать!?"
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zigbert
1527837589
Такая помощь может пригодиться. Тем более шведы намекают что они выйдут из группы и будут продвигаться дальше к финалу.
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OfaZavr
1527838997
правильно, помощь лишней не будет.
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