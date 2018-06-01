Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шведская полиция приедет в Россию на ЧМ. Она будет помогать российским коллегам

    Министр юстиции и внутренних дел Швеции Морган Юханссон рассказал, что шведские полицейские приедут в Россию на чемпионат мира.

    «Управление направит группу шведских полицейских по работе с болельщиками в Россию на чемпионат мира по футболу-2018 года для мужчин. Шведские полицейские окажут, в первую очередь, поддержку российским властям, проводя диалог со шведскими болельщиками во время турнира

    Шведская полиция хорошо знает шведских болельщиков и их культуру. Они смогут внести вклад в безопасность мероприятия. Поскольку шведская полиция будет находиться на месте до тех пор, пока шведская команда останется на турнире, я надеюсь, что полиция будет там долго», – сообщил Юханссон.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: АФФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2018 00:58
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 10:43

      правильно, помощь лишней не будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 10:19

      Такая помощь может пригодиться. Тем более шведы намекают что они выйдут из группы и будут продвигаться дальше к финалу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 июня 2018, 07:35

      На всякий надо словари подобающие раздавать бесплатно.Непонятки могут произойти.Скажем,подойдёт швед к нашему болеле а тот ему с укором: "Отцепись,мент! Мне,что,теперь в штаны нассать!?"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 1 июня 2018, 05:13

      Нормальный подход свеев.Нашим ребятам будет гораздо проще.Да и языковой барьер никто не отменял.Понятно что по-английски многие лопочут и у нас и у них,но когда шведских гостей будут сопровождать смешанные патрули,непоняток будет на мой взгляд поменьше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 1 июня 2018, 03:57

      Два в одном!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 1 июня 2018, 02:39

      Своих что ли мало?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11