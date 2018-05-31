«Арена-Химки» будет основным стадионом «Динамо» в следующем сезоне

Стадион «Арена-Химки» будет заявлен в качестве основного на следующий сезон для «Динамо». Переезд на «ВТБ-Арену» состоится после завершения ее строительства.

«Арена-Химки» будет заявлен как основной стадион на предстоящий сезон, а «ВТБ-Арену» «Динамо» заявит тогда, когда она будет построена. Тогда «Арена-Химки» станет резервной», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

Контракт клуба со стадионом подписан на один год. «ВТБ-Арену» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года.