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«Арена-Химки» будет основным стадионом «Динамо» в следующем сезоне

31 мая 2018, 11:12
4

Стадион «Арена-Химки» будет заявлен в качестве основного на следующий сезон для «Динамо». Переезд на «ВТБ-Арену» состоится после завершения ее строительства.

«Арена-Химки» будет заявлен как основной стадион на предстоящий сезон, а «ВТБ-Арену» «Динамо» заявит тогда, когда она будет построена. Тогда «Арена-Химки» станет резервной», – сообщили в пресс-службе «Динамо».

Контракт клуба со стадионом подписан на один год. «ВТБ-Арену» планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (4)
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Dmitriy.Rosso
1527757950
А че там неготового-то?
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Dinamo 31
1527766723
Бабки еще не все отбили.
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gennadiy
1527767160
Откуда клуб деньги то возьмёт, что бы платить ВТБ и на Динамо играть?Мерседес уходит других спонсоров нет...
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o33uk
1527843130
В этом году точно не начнём играть на Динамо, т.к. вся логика событий ведёт к тому что придётся клубу платить как за арендуемый стадион и цена будет весьма серьёзна, но в эту игру можно играть в двоём и я бы на месте руководства не торопился бы уезжать из Химок т.к. все московские клубы имеют свои арены и кроме Динамо играть там некому, понятно что сначала ВТБэшники будут пальцы гнуть и цену ломить, но после годика простоя посмотрим как запоют и вот тогда можно вести конструктивные переговоры.
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