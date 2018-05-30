FA – о татуировке Стерлинга в виде винтовки: «Мы поддерживаем Рахима»

Футбольная ассоциация Англии (FA) встала на сторону полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, который сделал татуировку на правой ноге в виде винтовки М16.

«Мы поддерживаем Рахима, который честно и сердечно рассказал в своем инстаграме о причинах сделать эту татуировку.

Он является частью сборной Англии. Сейчас он, как и вся команда, сосредоточен на подготовке к ЧМ-2018», – говорится в заявлении FA.

Болельщики негативно отнеслись к такому изображению на ноге футболиста.