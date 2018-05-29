Черчесов – об игровой карьере: «Случайно там ловил что-то...»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему сам не стремится тренировать вратарей, хотя в бытность игроком был именно голкипером.

«Тренер вратарей – это работа, на которой нужно что-то объяснять, доводить до совершенства, шлифовать. Нужно терпение. Это отдельная профессия, которой я никогда не занимался.

Если во время карьеры я там случайно что-то ловил, это не значит, что я смогу кого-то научить», – сказал специалист.

Черчесов в качестве вратаря «Спартака» четыре раза брал чемпионат страны.