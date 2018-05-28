Спонсоры «Ювентуса» считают, что возвращение Погба поднимет интерес к клубу во всем мире

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба этим летом может перейти в «Ювентус». Агент футболиста Мино Райола на прошлой провел переговоры с бело-черными о возвращении француза в Турин.

Международные спонсоры «Ювентуса» поддерживают эту перспективу. Они убеждены, что приход Погба поднимет интерес к клубу по всему миру, особенно в Азии.

Райола рассматривает вариант сделки, при котором защитник туринцев Алекс Сандро и нападающий Марио Манджукич могут последовать в обратном направлении.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом года за 105 миллионов евро. Его контракт с манкунианцами рассчитан до 2021 года.